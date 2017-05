A gyulladásos bélbetegségre hívták fel a figyelmet a kór világnapján (galéria)

Többtucatnyi érintett vett részt a programon, amelynek kezdetén végigvillamosozták a várost egy külön erre az alkalomra felmatricázott járművel. A különjáratot teljesen megtöltötték a lila pólót viselő résztvevők, akik az út után a Szent István téren hallgattak előadásokat, a program végén pedig élőképet alkottak.Molnár Tamás, az SZTE I-es számú Belgyógyászati Klinika professzora elmondta, a világnap célja felhívni a figyelmet erre a betegségre, amelyet az érintettek nem szívesen vállalnak fel kellemetlen tünetei miatt. Pedig Szegeden is több ezer beteget gondoznak, akik közös problémáik miatt összetartó közösséget is alkothatnak. A tegnapi rendezvény ezt a célt is szolgálta.A gyulladásos bélbetegség fiatal felnőtteknél fordul elő leggyakrabban. Tünetei a tartós hasfájás, hasmenés és hirtelen fogyás. Gyógyítani nem lehet, megfelelő kezeléssel azonban a betegek tünetmentessé tehetők.