A gyurgyalagoknak bejött a vizes program, de evezni nem lehet Mórahalmon

A vízvisszatartó program sikeres

Turisztikai központ

A csónakázás az túlzás

– Kalandos túra lehet – ezekkel a mondatokkal hívta fel figyelmünket egy olvasónk a mórahalmi Bivalyrezervátum mellett felépült csónakházra. A csónakház még áll, a mellette heverő csónakok igen viharvert állapotban vannak, valószínűleg nem bírnának ki egy vízre szállást. A stéghez kikötött, egyetlen vízre engedett csónak is elsüllyedt. A stég mellett még mindig egy tábla hirdeti, hogy a büfében lehet vásárolni jegyet, 20 perc csónakázásért 500 forintot kellene fizetni.Mórahalom 2010-ben nyert 37 millió forint uniós pénzt pályázaton, hogy összesen 70 millió forintból csónakházat, stéget építsenek, csónakokat vásároljanak, és egy túraútvonalat hozzanak létre. A csónakázás nem jött be, a csónakok állapota arról árulkodik, hogy nem csak a mostani forróság miatt alacsony a tó vízszintje. Több, a Nagyszéksós-tó állapotát javító program is volt már Mórahalmon.171 millió forintot már elköltöttek, hogy a Nagyszéksós-tó vízfelületét növeljék. A pénzt az Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság nyerte, ezt arra költötték, hogy építettek egy nyomócsövet, amely a mórahalmi szennyvíztisztítóból a térségben keletkező, kellően megtisztított használt vizeket eljuttatják a tóba, ezzel megoldva a szükséges vízpótlást. Nem sokkal később bivalyokat telepítettek a tó partjára, nekik az a „feladatuk", hogy a vízfelületet növeljék azzal, hogy kifakítják a nádat, magyarul kitapossák azt. Ez is bejött, hiszen ennek célja az volt, hogy például a madarak élőhelyét visszaadja azzal, hogy a nád eltűnésével nagyobb legyen a víz felülete. Ettől még nem lett mélyebb a tó. Ezek után jött a csónakázótó ötlete.Kulcsos ház és sajtpince is van a tó mellett, az előbbi elég népszerű, ottjártunkkor is foglalt volt a tábor, a természetet, főként a madarakat kedvelőknek valóban egy paradicsom a széksósi tó. A sajtpince tulajdonosa, Tóth Szabolcs is vendégeket remél a turisztikai központtól. Inkább kóstoltatás, mintsem a sajtkészítés bemutatása lenne a célja a közeli tanyában élő mesternek. A madaraknak viszont bejött a turisztikai központ, tömegesen vadászgatnak a tavon.– Most nem lehet csónakázni, mert lement a víz – a csónakázást mint turisztikai programot ígérő oldalon feltüntetett telefonszámon adták ezt a tájékoztatást. Arra a kérdésünkre, hogy mikor lehet vajon csónakba szállni, meglepő módon azt a választ kaptuk, hogy május elsején. Azért volt furcsa ez a válasz, mert az ott heverő csónakok nem úgy néztek ki, mint amelyek kiállnák a „vízpróbát". Lehet, hogy tévedtünk. Május elsején kiderül.