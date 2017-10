A hadifoglyok előtt tisztelegtek: megkoszorúzták a Csillag börtön emléktábláját

Előadást tartott Lajtár József vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettese, Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Bognár Zalán egyetemi docens, valamint Zakar Péter, a Csongrád Megyei Kormány hivatal igazgatója is. A program zárásaként a Csillag börtön homlokzatán található emléktáblát is megkoszorúzták a résztvevők – itt Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök mondott emlékező szavakat. A tisztelgők között ott volt B. Nagy László országgyűlési képviselő és Kakas Béla, a megyei önkormányzat elnöke is.