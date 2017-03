A hajléktalan Lajosnak ajánlották a szentmisét

Kövesdi Lajos törzshelyén, a Propeller sörözőben egy pohár sörrel emlékeztek a mindig jó kedélyű hajléktalanra. Fotók: Frank Yvette

– A szentmisét Lajosnak ajánljuk. Visszahúzódó, szerény ember volt, aki elfogadta a helyzetét – kezdte a hétfő reggeli misét a Dáni utcai Szent József jezsuita templomban Hesz István lelkész. Így folytatta: – Sajátos, hogy ő is Szent József vonásait viselte. Kérjük, hogy ami neki a földön nem adatott meg, az Istenben kibontakozhassék. Merje és tudja elfogadni mindaz, amit Istentől kap. Lajos testvérünkért imádkozunk – szónokolt a lelkész.Kövesdi Lajos, a belváros jól ismert arca évek óta hajléktalanként élt Szeged utcáin. Fején matrózsapkát hordott, szája sarkában mindig ott füstölt a szivarka. 66 éves korában, március 5-én hunyt el.– Évek óta idejárt. Próbáltuk segíteni, bátorítani. Minden vasárnap reggel jött, megkínáltuk kávéval, elsöpörte az utcát a templom előtt. Az utóbbi időben elmaradt. Jobb sorsra érdemes, tisztességes, tisztelettudó, jó kedélyű ember volt, Isten nyugosztalja – tette hozzá a lelkész a mise után.Lajosról négyen emlékeztek meg a templomban. Törzshelye, a Propeller söröző tulajdonosa és az egyik felszolgáló, egy törzsvendég és a Zrínyi utcai nonstop egykori alkalmazottja.

Évi a nonstopból azt mondta, Lajos nem csak törzsvendég volt náluk. – Segített mindenben: árut pakolt, ha elfogyott a kávéhoz a kavarópálcika, átszaladt érte a dohányboltba – mesélte. Csorba József , a Propeller tulajdonosa egy pohár sörrel emlékezett meg Lajosról. Az italt a férfi kedvenc asztalához tette. – Az utóbbi két hétben panaszkodott, hogy szédül. Nem sokat tudunk róla. Nekem annyit mondott, hogy a Metro Áruházban dolgozott vezető beosztásban. A felesége halála után eladta a lakásukat, amin hitel volt, és kiköltözött az utcára – mesélte a vállalkozó.– Nem volt tolakodó és pofátlan, mint más hajléktalan. Ha összejött egy kis pénze, bejött hozzánk villásreggelizni. Tojásrántottát, bundáskenyeret evett. Mindenféle munkát rá lehetett bízni, intézte az utca ügyeit. Alkalmi munkákból élt, pakolta a teraszokat, az egyik úszóházon gondok is volt. Hasznos ember volt – emlékezett vissza Csorba._%Kondé Lajos%_ plébános is próbált segíteni Lajosnak. – Ismertem személyesen. Munkát is szereztem neki, ételt, szállást is kapott, de csak egy hétig maradt, mert nem a belvárosban volt, ő meg inkább visszavágyott a városba – mondta a plébános.