A hal nem drágul, a horgászat igen, és a töltésjárási engedélyt is járműre kell már kiváltani

Aki motorral is, autóval is szeretne itt menni, az idén már 12 ezret fizet 6 ezer helyett. Fotó: Kuklis István

Harminc százalékkal drágult a horgászengedélye idén Baráth Sándor szegedi olvasónknak. – Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy így támogatják ezt a szabadidős elfoglaltságot – jegyezte meg ironikusan.A hal áfája idén 27 százalékról 5 százalékra csökkent. Ez elvileg nemcsak a boltban kapható hal árára hat, hanem arra is, amit a horgászegyesületek vásárolnak a tógazdaságoktól, hogy aztán a saját vizeikbe telepítsék, legyen mit kifogni. A Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, Láda Gáspár azt mondta ezzel kapcsolatos kérdésünkre, az áfacsökkentés tényleg megállította a 3-4 éve tartó haláremelkedést.

A tiszai engedély ára 16-ról most 21 ezerre, az atkai 25-ről 30-ra nőtt. A gyerekengedély nem drágult, de vannak olyan jegyek, amelyeknél az emelés több. A Maty-ér csökkent 25-ről 15-re, de ott a szezon egy részében nem lehet majd horgászni.

Most ezt országosan egységesítette az Országos Vízügyi Főigazgatóság, tényleg a járműre állítják ki, rendszám, motorszám, alvázszám alapján, az útdíjak rendszeréhez hasonlóan. A fizetnivaló mértékét továbbra is az igazgatóság állapítja meg, a védművek fenntartási költségeihez mérve.

Az eddigi emelkedés azonban így is föladta a leckét a horgászvizek kezelőinek. Miután pedig a természetes vizek is horgászkezelésbe kerültek, a törvény által előírt módon kellett gondoskodni az őrzésről. A megyei szövetség a Tiszán, az Atkai-holtágon és a Maty-éren együtt 11 halőrt foglalkoztat – a Tisza előző fönntartójának, a halászati szövetkezetnek egyetlen hivatásos halőre volt. A felszerelésük árát, a járművek működésének költségét, az emberekhez kötődő személyi kiadásokat elsősorban az eladott horgászjegyek árából tudják fedezni.Szintén ebből kell összegyűjteniük az önerőt azokhoz az élőhelyfejlesztési pályázatokhoz is, amelyeken ajánlott elindulni. – 2017-ben a Tiszára vonatkozó engedély kivételével mást nem emeltünk. Utóbb bebizonyosodott, már akkor meg kellett volna lépni azt, amire most szántuk el magunkat, ahogyan Jász-Nagykun-Szolnok megyében megtették – mondta Láda Gáspár.Szintén szóba került közösségi fórumokon, és nem csak a horgászok körében, hogy 2018-tól máshogyan adják ki az árvízvédelmi töltésen való közlekedéshez szükséges engedélyt. Eddig személyre szólt, most már járműre. Ha egy család, cég egy járművet használ, ott ez előny, mert elég egy engedélyt váltani. Ám aki motorral is, autóval is szokott közlekedni a gáton, az nyilván kétszeresen fizet.Kérdésünkre Kozák Péter, az Ativizig igazgatója azt írta, a töltéskoronán lévő, „nem közúti közlekedés célját szolgáló üzemi utak" használatáért a hozzájárulást korábban az Ativizig maga intézhette, az igénybe vevő nevére állította ki.Az igazgató emlékeztet, az utóbbi években ez változatlan volt, a nyugdíjasengedélyt még csökkentették is 5000-ről 3000-re, a teljes árú 6000 volt. Egy járműre most is 6000 forintba kerül. Az új töltésközlekedési hozzájárulások rendszere – írja az igazgató – „egyaránt rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal". Az igazgatóság is „folyamatosan kap visszajelzéseket", ezeket továbbítják az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak.