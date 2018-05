A hang című kisjátékfilm kapta a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját

A hang (The sound) című brit kisjátékfilm kapta a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát a középpontba helyező seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden.



A Zsigmond Vilmos-díjat elnyerő, 2017-ben készült alkotás operatőre Joe Cook, rendezője Antony Petrou.



A fesztivált immár második alkalommal azzal a szándékkal szervezték meg, hogy a szegedi születésű, 2016-ban elhunyt Oscar-díjas operatőr, Zsigmond Vilmos emlékét, művészetét ébren tartsa, munkásságát, személyiségét minél szélesebb körben megismertesse, és ezt a tudást az újabb nemzedékeknek átadja. Az idei seregszemlére csaknem négyszáz alkotást neveztek, ezek közül 74 filmet válogattak be a versenyprogramba.



Szabó Gábor, a zsűri elnöke elmondta, a tavalyinál jóval több alkotás érkezett a fesztiválra, különösen a kisjátékfilmek közül neveztek sokat, ez az a műfaj, ahol a progresszív látásmód leginkább teret kaphat. Az operatőr hangsúlyozta, Zsigmond Vilmos fontosnak tartotta, hogy segítse a fiatal operatőröket, ahogy a fesztivál is bemutatkozási lehetőséget teremt a pályakezdőknek.



A nagyjátékfilmek közöl a zsűri a XIV. Lajos halála (La mort de Louis XIV) című francia filmet ítélte a legjobbnak, a kisjátékfilmek között a magyar Földiek kapta az első díjat. A dokumentumfilmek között a bhutáni-magyar-holland koprodukcióban készült A monostor gyermekeit, a kísérleti filmek sorából a Távolság című magyar alkotást választotta a legjobbnak a zsűri. Az animációs filmekből a német Mascarpone című alkotás érdemelte ki az első díjat.



A Báron György filmesztéta elnökölte kritikusok zsűrije a Welcome című magyar kisjátékfilmet, a középiskolásokból és egyetemistákból álló diákzsűri pedig a Vasfej (Eisenkopf) című kínai-német dokumentumfilmet választotta. Tóth Levente a legjobb fiatal operatőrnek a Vision Team és a Special Group Hungary által felajánlott elismerést vehette át a Hypnosis és a Rossz színész című filmek fényképezésért.



Ragályi Elemér Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr munkásságát életműdíjjal ismerték el.