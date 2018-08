A házak omlanak, a lakók panaszkodnak: romokban az örökség, van olyan épület, ami már csak portának jó

Nincs, aki gondját viselje az ingatlannak

Kübekházán is sok az idős ház

Egy panzió is jól jönne a falunak

Több mint félmillió lakás áll üresen Magyarországon. A magányos, sok esetben roskadozó házak problémája leginkább a kistelepüléseket érinti, ezt főként az elöregedés okozza. A Központi Statisztikai Hivatal lapunkhoz eljuttatott beszámolója szerint a rendszerváltásig a hazai ingatlanok 5 százaléka állt üresen, azóta folyamatosan nő az arányuk. Míg 2001-ben 9,2, addig 2011-re 10,9, 2015-re pedig 12,7 százalékra emelkedett a számuk. Ma országosan a 4,4 millió ingatlanból 560 ezer nem lakott. A probléma leginkább az 5 ezer fő alatti településeket sújtja.A helyzet Csongrád megyében sem fényesebb. A legfrissebb népszámlálás adatai szerint 2011. október 1-jén a lakásállomány, valamint a lakásként használt üdülők száma együttesen 193 ezer 317 volt, ami 11 ezer 420-szal több, mint az előző népszámlálás időpontjában. A friss adatok alapján a megyei lakásállomány valamivel több mint 12 százaléka, csaknem 24 ezer lakás áll üresen vagy használják más célra, ez 14 százalékkal több, mint az előző népszámlálás idején. A felmérés szerint a lakatlan házak aránya a községekben volt a legnagyobb, 16 százalék.– A problémát leginkább az elhalálozások okozzák. A tulaj eltávozik, és vagy nincs család, aki megörökölje, pártfogásba vegye, vagy ha van is, távol innen, így nem foglalkoznak vele. Olyan eset is van a településen, hogy a tulaj évekre külföldre költözött munka miatt. Úgy vélik, majd ott anyagilag jobbra fordul a sorsuk, és az itthoni házat fel tudják újítani, aztán hazaköltöznek. De addig nincs, aki gondját viselje az ingatlannak – mondta el kérdésünkre Fekete József István, Klárafalva polgármestere, hozzátéve, a legtöbb ingatlan már száz évnél is idősebb, van, ami csak teleknek használható.A településvezető azt mondja, sajnos elég csak a főutcán végigmenni, máris találunk jó pár elhagyatott házat. Valóban, ezt mi magunk is tapasztaltuk. A romokban heverő, egykor tündöklő ház szomszédja szerint rengeteg a panasz, de nincs megoldás.– Meghalt a szomszédom, aztán az örököse is. A család meg nem ér rá ilyenekre. Egy darabig állt, aztán bontani kezdték, majd összeomlott, rá a kerítésemre, ami összerogyott. Hiába vetettem oda krumplit, nem tudott kinőni a beomlás miatt, viszont a kerítést sikerült kiszabadítani, majd helyreállítani. Nagyon csúnyák és balesetveszélyesek ezek a helyek, de nem lehet mit tenni, nem a mi felelősségünk. Rontja a településképet is, a gyerekeket pedig óvni kell nagyon – panaszolja a szomszédban élő idős férfi. Mint megtudtuk, nincs könnyű dolga az örökösöknek sem, hiszen a bontás költséges, ráadásul csak Szegeden van lerakóhely.Ahogyan Klárafalva polgármestere is említette, sok az öreg épület. A KSH felmérése szerint Csongrád megyében a nem lakott lakások jelentős része, majdnem 38 százaléka 1945 előtt épült. Az 1946 és 1960 között építettek részesedése 12, a hatvanas, illetve hetvenes években épülteké 13 és 15 százalék. A nyolcvanas és a kilencvenes években felépített lakások esetében már jobb a helyzet, kevés, amelyben nem laknak, arányuk csupán 7,5, illetve 4,9 százalék. Az azonban jelentős változás, hogy az utóbbi évtizedben épített lakások közel 10 százalékát nem lakják.Kübekházán is sok az idős ház, az önkormányzat épp egy száz évnél is öregebb, sváb építményt ment meg, miután a képviselő-testület döntésére megvásárolták.– Régen a termelőszövetkezet irodájaként szolgált, de évek óta itt áll magányosan, ráadásul a község központjában. Gyönyörű épület, nem hagyhatjuk, hogy az idő vasfoga tovább koptassa. Bár pályázati forrás nincs rá, és a kereteink is szűkösek, de elkezdjük az állagmegóvást már a jövő héten. A szebbnél szebb motívumokat is meghagyjuk, visszaállítjuk a ház régi pompáját, ebben tervező segít – osztja meg a részleteket lapunkkal Molnár Róbert településvezető.A polgármester azt mondja, mindenképp olyan funkciót szeretnének majd az ingatlannak, ami profitot hoz az önkormányzatnak. Például egy panzió is jól jönne a településen. Kübekházán egyébként egy-két év alatt sokat javult a helyzet, de persze még mindig találni üres házakat.– Ez még nem tragédia. Nagy örömünkre több fiatal pár vásárolt itt ingatlant az elmúlt időszakban. Vannak magányos házak, amelyekhez érzelmileg ragaszkodnak a tulajdonosok, viszont anyagi helyzetük nem teszi lehetővé a renoválást, így eladni is sokkal nehezebb azokat. De nem is csoda, hisz az építőiparban brutálisan megemelkedtek az árak – hangsúlyozza Molnár Róbert, aki szerint egy országos program kellene az ingatlanok megóvására, a tulajok pályázat útján kaphatnának pénzt a fejlesztésre.A lakók szerint kistelepülésen könnyebb házhoz jutni, olcsóbb, ám ez nem minden esetben pozitív. A KSH tájékoztatása szerint ahogy a helyi lakáspiac árszintje az országos átlag alá csökken, az üres lakások száma emelkedik, vagyis azokon a településeken, ahol a lakáseladások árszintje nem éri el a 3 millió forintot, már minden negyedik-ötödik lakás üresen áll. Országos átlagban az üres lakások 45 százaléka van olyan településen, ahol a lakásárak nem érik el a 6 millió forintot. Ezek a lakások nagyrészt földszintes családi házakban és parasztházakban, tehát egylakásos épületekben vannak (71 százalék). Ahol a lakásárak alacsonyak, nagyobb a tartósan kihasználatlanul álló lakások aránya is. A 3 millió forint alatti árszínvonalú településeken az üres lakások 77 százaléka egy évnél régebben áll üresen.