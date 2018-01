A házasságra is gyúrni kell

Rántott hús vagy amit akartok

Édes szülém elszántan trenírozott: nyaranta az ebédfőzés én és nővérem feladata lett, a végeredmény elsínylője pedig anyuék voltak- no meg mi magunk. Apám kiállt a mozgalom mellett, zokszó nélkül kanalazta a vakolásra is alkalmas paradicsomlevesemet, amely nyomokban tésztát is tartalmazott, de az égett sült krumplit sem vetette meg. Annak ellenére, hogy ez utóbbit ő készítette a legjobban a világon.Félreértés ne essék, nem voltam tehetségtelen a konyhában, csak éppen 10-11 éves. Mivel a túróstészta elkészítése az 1.0 kezdőcsomagban szerepelt, hetente kétszer biztosan szerepelt a szerény étlapon. Mondanom sem kell, akkoriban egy életre valót főztem belőle- így azóta sem.Hasonló a helyzet a rántott hússal és a csirkepörkölttel is, ami anyámnál a top 10-ben az 1. és 2. helyen végzett minden hétvégén. Praktikus szempontokból: szerinte ezek kiadós kaják, a csirkepöri különösebb odafigyelést nem igényel és még hétfőre is marad belőle. Asszony koromban rájöttem az igazára, de az íze nem hiányzik. Csak a férjemnek.

Egy idő után a lekvárfőzés tudományával kerültem közelebbi kapcsolatba. Duzzogva kavargattam a forró masszát, és fel nem foghattam, hogy fogom kibírni órákig a tűzhely mellett ácsorogva. Elhatároztam, hagyom magában rotyogni a sárgabarackot, mi baj lehet? Hát lett. Mire kerültem egyet a bicajommal az utcában, gyönyörűre kipöttyözte a konyhát a lekvár, amellett, hogy le is égett.Anyáink idejében nem okozott problémát a laska, a derelye, a gombóc vagy a csigatészta elkészítése. Nagymamám 12 éves koromban csigacsinálóval lepett meg (sikerült neki). Ezzel a kis mütyűrrel készül a csigatészta, amely használatát nem fejlesztettem tökélyre, de azért boldogulnék vele.Megtanultam gyúrni, de nem szoktam. Van nyújtófám és gyúródeszkám. Tudom, hogy ezerszer olcsóbb meggyúrni, mint megvenni a száraztésztát, meg egyáltalán főzni, de kinek van erre ideje? A gombóckészítést tökélyre fejlesztettem a férjem miatt, hogy kedvezzek neki. Anyám egyik nagy tanítása volt: amíg nincs gyerek, első a férj. Ha van gyerek is, első a gyerek ÉS a férj. Szóval főzni kell, lányok! Ha mégsem, akkor mindenre megoldás a kifőzde.Szegedi menzák, kifőzdék ITT: