A házi bivalyt népszerűsítik - Akár új gasztro-őrület is lehet a prémiumtermékből

Szükséges a bivalyhúsból készült ételek népszerűsítése, hiszen nem ismert ez a kiváló alapanyag – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára szerdán, a Szeri Bivaly Gasztronómiai Napon. Elmondta, hogy a házi bivaly húsa a marhahúsénál kissé rostosabb, vörösebb színű, illata pedig édeskésebb. Kiemelkedően magas a fehérjetartalma, foszforsavban és vasban is gazdagabb a marhahúsnál, zsírt viszont alig tartalmaz.– Négy szürkemarhával ér fel egyetlen házi bivaly ereje, egykor ezért is volt a legfőbb igavonó. Az 1900-as évek elején még 150 ezer példány élt belőle hazánkban, ám a 90-es évekre csaknem eltűnt – jegyezte meg Rácz András. Jelenleg 5700 egyedre tehető a házi bivalyállomány, közülük 2800 tenyészállat. Kiemelte, hogy a nemzeti parkokban 2400 egyedük él, 40 százalékuk a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Elsősorban a nehezen megközelíthető vizes élőhelyek karbantartására használják a házi bivalyt, hiszen kitapossák a sűrű növényzetet, ezzel új nyílt vizes területeket hoznak létre.Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója azt emelte ki, hogy a házi bivalyt a természetvédelem mentette meg a kipusztulástól. Mára hazánkban életképes állomány van jelen, így el kell gondolkodni azon, miként is jut el az állat húsa a fogyasztóhoz. Ebben keresnek szövetségeseket, hogy ráirányítsák a vendéglátósok figyelmét is erre a kiváló tulajdonságokkal bíró prémiumtermékre.Pásztor Gábor grillszakértő most ismerkedett meg a házi bivalyhússal. Lapunknak elmondta, mivel nagyon tiszta hús, hosszú távon nem érdemes magában sütni, mert kiszáradhat. – Úgy vettem észre, hogy a szerkezete, íze kicsit inkább a sertéshez hasonlít. Az biztos, hogy zsiradék utánpótlást igényel, hogy szaftos legyen, grillezéshez a becsomagolását ajánlom – magyarázta. Pásztor Gábor ízét a bárányhoz hasonlította, bár nyersen inkább a marhahúshoz áll közel. Hozzátette, pörköltekhez, gulyáshoz is megállja a helyét a házi bivalyhús, ám íze édeskésebb, így a fűszerezésére célszerű odafigyelni.Pusztaszeren, Bakson és Sándorfalván már megtalálható a házi bivaly, így a Szeri Csárda vezetője szerint kézenfekvő, hogy felkerüljön étlapjukra a bivalyhússal készült gulyásleves, illetve a pörkölt. – Célunk, hogy olyan alapanyagokat használjunk fel ételeinkhez, amelyek 20 kilométeres körzeten belül megtalálhatóak, s ehhez passzol a bivalyhús is, mivel tartják az állatot a környékünkön. Először húsvétkor készítettünk belőle pörköltet, s mivel vendégeink örömmel fogadták az újdonságot, így felkerül étlapunkra – tudtuk meg Zsurka Pétertől. A csárda étlapját már a hét folyamán bővítik az új étkekkel.