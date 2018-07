A helyi adók csökkentését javasolják - Eltöröltetné a vállalkozók által fizetendő esőadót Szabó Bálint

Szabó Bálint szerint a Kollégiumi út állapota is példa arra, hogy a magas adókért cserébe nem kapnak semmit a vállalkozások. Fotó: Frank Yvette

– Az egyik legnagyobb mértékű adóteher sújtja a szegedi vállalkozásokat országos szinten. A törvényben meghatározott legnagyobb mértékű iparűzési adót fizetik, az ingatlanadó is a maximum közelében van, sőt, még esőadót is kivetnek rájuk – közölte Szabó Bálint jogász a Kollégiumi úton, helyi vállalkozókkal közösen tartott keddi sajtótájékoztatóján. A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője nonszensznek nevezte, hogy bár a város gazdasága a helyi kis- és középvállalkozásokra épül, a magas adóterek ellenére szinte semmilyen szolgáltatást nem kapnak az érintettek a várostól, például megfelelő infrastruktúrát sem biztosítanak számukra, elég csak a Kollégiumi út rossz állapotára gondolni, amelyet egyébként európai uniós forrásokból tervez felújítani az önkormányzat.A jogász az ipari parki fejlesztés fontosságát hangsúlyozta, továbbá javasolta, hogy töröljék el az esőadót, s drasztikusan csökkentsék a vállalkozókat sújtó iparűzési- és telekadót, méghozzá oly módon, hogy az így felszabaduló összeget a vállalkozások bérfejlesztésére fordítsák.Tari Jenő, a Csavarker Plusz Kft. tulajdonosa példaként elmondta, 3 éve vett egy ingatlant, hogy felújítsa, s tovább hasznosítsa. Eddig 10 millió forintnyi építményadót fizetett ki, s még nincs kész a felújítás. – Egy vállalkozó azért dolgozik, hogy valamit újat alkosson a városnak, de Szegeden jóformán meggátolják a helyi adórendelettel – közölte a férfi. Dobó József, a Roncsautó Kft. tulajdonosa szerint differenciálásra lenne szükség az adók területén, hiszen más körülmények között dolgoznak ők a Kollégiumi út mentén az elhanyagolt erdős területen, mint egy másik cég a Kárász utcán.Szabó Bálint bejelentette azt is, hogy civil mozgalmat indít, s ügyek mentén szeretnék a város közéletét formálni.A polgármesteri kabinet közleményben reagált, amelyben leszögezték, a vállalkozások gazdasági célú ingatlanainak adómértékét országos jogszabály határozza meg. Hozzátették, a helyi adót évek óta nem emelték, és most sem tervezik.