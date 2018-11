A hét ingatlana: vibráló színek, tüzes árnyalatok és egy gigantikus grill a teraszon a szegedi Kálvária téren!

“Szegeden a Kálvária téren, az Árkád szomszédságában eladó egy 3.emeleti téglalakás, mely nagyságát és elrendezését tekintve is egyedinek mondható. A nettó 144 m2-en minden kényelmet megtalálunk, ideális bármely korosztály számára. Nappali + 4 szobás a lakás, amelyből kettő szoba egymásból nyílik, ezek mindegyikében található gardróbhelyiség.

A szobák laminált lappal burkoltak, fűtésük radiátorral megoldott, az ablakokon árnyékoló, illetve szúnyogháló. Az ingatlan többi helységében hidegburkolat van, itt padlófűtés szolgáltatja a meleget, gáz cirkó kazánnal működtetve. Hatalmas a fürdőszoba, ahol tusolót, kádat és szaunát is találunk.

A lakásba lépve a konyha + étkező fogad minket, innen ki tudunk jutni a teraszra, mely akár be is építhető, mivel a gáz ide is ki lett vezetve. Hangulatos fali szökőkút teszi hangulatossá a kint töltött időt, melyet távirányítóval bentről tudunk szabályozni. A konyhában kamrát is kialakítottak, ezáltal növelve a tárolási lehetőséget. A nyílászárók itt műanyagok, elektromos redőnnyel és szúnyoghálóval ellátottak. Az ingatlan klímával és riasztóval felszerelt, tartozik még hozzá egy pince, illetve egy kocsibeálló is. Az utcán díjmentes a parkolás, kiváló a közlekedés, a belváros is pár perc sétával elérhető."

További számos kép az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!