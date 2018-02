A heveder és keverék kutatástól a CAM programok írásáig: beleállt a duális képzésbe az SZTE

Kata a szövetvizsgálatokról tartott előadást csütörtök délelőtt. Kiderült, a hevederszövetek gumihoz tapadását vizsgálta, de feladatai közé tartozott a nyomás optimalizálás a szövetlabor vulkanizáló présén is. Ezen túl javítási utasítást írt a vulkanizált szállítóhevederekhez és feladata volt egy 4 hengeres szövetfelpréselő sor beüzemelése is.

– Tudom, hogy itt a gyakorlati idő nem kávéfőzéssel telik, hanem intenzív a lóerők leadása és erre legyenek nagyon büszkék

Képzőhelyek



A kétnapos esemény több mint 50 előadja a következő gyakorlati helyeken tanul: Alukonstrukt, Contitech Fluid Automative és Rubber Industrial, Doherty, Linamar, Maurer Gép, Moltech, SolvElectric Technologies, Szegána, Tornádo International, Gallicoop, Givaudan, Hungerit, Pick, Szegedi paprika és Szegedi Sütödék.

A Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának duális hallgatói tartottak előadásokat az első félévben tartott szakmai munkájukról az NKM Áramszolgáltató Zrt. Klauzál téri székházának dísztermében. Az esemény csütörtök kora délelőtt kezdődött és péntek délután ér véget.– Az elektronikai készülékek tervezésével és gyártásával foglalkozó szegedi SolvElectric Technologies Kft.-nél vagyok gyakorlaton, az egykori Délép telep ipari parkjában dolgozunk – mondja a rendezvény előtt prezentációját éppen a „központi" laptopra feltöltő Csonka Gábor. A harmadéves gépészmérnök hallgató dicséri képzőhelyét, az 1991-ben alakult elektronikai ipari vállalkozást, ahol kiemelkedő fejlesztő részleg is dolgozik, s amelynek munkájába őt is bevonják. Pontosabban őket, mert a prezentációt közösen jegyzi Farkas Gergő, Makszi Krisztián és Szucsán Tamás mechatronikai mérnök hallgatókkal, akik elsőévesek. Gábor még nem döntötte el, folytatja-e tanulmányait a diploma után – ahogy fogalmazott –, a mesterképzésről még ráér dönteni.Klement Kata már döntött, a másodéves gépészmérnök hallgató továbbtanul. – A Budapesti Műszaki Egyetem mesterképzésén szeretném folytatni úgy, hogy mellette már dolgozom – mondja határozottan a gyakorlatát a Contitech Rubber Industrial Kft.-nél töltő diák. Harmadmagával dolgozik a heveder és keverék kutatás-fejlesztési osztályon, ők a hevederesek, míg de ugyanennyien vannak tömlősök is. Mert hogy a cég a szállítóhevederek és a speciális olajipari – mélytengeri – tömlők gyártásában erős.A SolvElectricnél dolgozó fiúk alumínium előlapokat martak, CAM programokat írtak, illetve aktualizáltak, megismerkedtek a gyártásban használt eszközökkel és szerszámokkal, de dolgoztak az anyagok megmunkálásán és az alkatrészek előkészítésén is.Az előadásokat felvezetve házigazdaként Péter Szabó István, a mérnöki kar duális képzési vezetője ismertette a programot és megköszönte az áramszolgáltatónak, hogy helyet adott a rendezvénynek. Karsai Krisztina, az SZTE oktatási rektorhelyettese elmondta, korábban sokszor érkezett olyan visszajelzés az ipari cégektől a friss diplomásokkal kapcsolatban, hogy magasan képzettek, de kellene a munkatapasztalat és a vállalati kultúra ismerete is. Erre nagyon jó kombináció a duális képzés. Ezt a mérnökin túl még négy karon meghirdették, vagyis az SZTE „beleállt", mint ahogy teljes mellszélességgel támogatják ez az ipari partnerek is.– fogalmazott a rektorhelyettes, hozzátéve mindenki ajánlja a képzést kisebb testvérének és barátainak is.Anger Ottó Béla, a rendezvénynek helyet adó NKM központi szolgáltatások igazgatója azt hangsúlyozta, hogy sokan voltak náluk szakmai gyakorlaton, akik diplomaszerzés után is maradtak. Elmondta, szinte a teljes képzési palettáról tudnak diákokat fogadni. Kiderült, saját duális képzési programjuk is van fiatal villanyszerelőknek, amit egy kicsit a kényszer is szült, hiszen megszűnt az erősáramú hálózatszerelői képzés.