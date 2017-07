A hiphopra megálltak a fakanalak is Sándorfalván a városnapi bográcsokban

A Feel Good Dance Company Official hiphoposai az idei sándorfalvi Városnapok első fellépőjeként máris telt házat varázsoltak szombaton a kastélykertbe. Még az Íz-Örökség főzőverseny fakanáljai is megálltak a bográcsokban, amíg az Iván Gerda vezette tánciskola fellépett. Azért a pörköltek sem égtek oda. Több mint húsz csapat nevezett be a megmérettetés három kategóriájába. Pörköltekkel, sültekkel és vadételekkel lehetett indulni.Peller Károly és Szendi Szilvia, a fővárosi Operettszínház két művésze hozta el Hajmási Pétert, hallható volt a Te rongyos élet, a Szép város Kolozsvár, és megannyi méltán népszerű örökzöld. Hagyományosan felléptek a testvértelepülések művészeti csoportjai is, idén Törökbecse és Újszentes énekesei és táncosai léptek színpadra. A helyi gyerekek néptánccsoportja is kitett magáért, a Silladri nagy sikert aratott. Vadonatúj műsort mutatott be a Budai Sándor Citerazenekar; Rodler Lászlóék ezúttal hatan adtak elő jól ismert dallamokat frissen újragondolva.Az esti sztárvendég a United, Mujahid Zoltán, Nika és Luigi lesz, utána retródiszkó kezdődik.