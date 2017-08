A Hódút fejezi be az algyői bicikliutat: végre elkészül a hiányzó szakasz

A markoló már dolgozik – a munka java a jövő héten kezdődik. Fotó: Kuklis István

Az algyői önkormányzattól és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től is értesültünk csütörtökön arról, hogy a munka végre elkezdődik. A kivitelező a Hódút Kft., a NIF szerződést kötött vele, a munkaterületet hétfőn átadták, és a mostani ütemezés szerint szeptember végéig elkészül, és végig járható lesz Szeged és Algyő között a kerékpárú t.

A beruházás nettó 84,9 millió forintba kerül. Ebből a Kastélykert fogadó mellett lévő két gyalogosátvezetéshez „változtatható jelzésképű, veszélyt jelző táblákat is telepítenek" – tájékoztatott Karcagi Orsolya, a NIF kommunikációs igazgatója.A kerékpárút eleje és vége 2015 őszén már készen volt, a 47-es főút szélesítésével együtt csinálták meg. Azért hagyták ki a közepét, mert ott a terület egy része per alatt állt. Egy telek tulajdonosa kezdeményezett eljárást az állammal szemben, mert nem akarta odaadni azt a csíkot. Később, a kisajátítás után – a szomszéd jogán – az építési engedélyt is megtámadta. Miután a perek lezárultak, a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt késlekedett a munka. A kerékpárosok ezalatt a főút széles útpadkáján bicikliztek, ami nagyon veszélyes. Újabban egy nyomon utat tapostak maguknak a hiányzó szakasz helyén.