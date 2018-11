A hőkamera és a kutyás járőrös bemutató volt a legnépszerűbb - A rendőri hivatást népszerűsítették- Fotók

Nyílt napot tartottak a hétvégén az ország négy rendészeti szakgimnáziumában. A szegedi mellett, a miskolci, az adyligeti, és a körmendi iskola is megnyitotta kapuit a rendészeti pálya iránt érdeklődők előtt. A diákokat a szakgimnáziumba most járó fiatal rendőr jelöltek irányítottak abba a terembe, ahol részletes információkat kaptak az intézményben zajló oktatásról, a felvételi eljárás sajátosságairól, a rendőrség feladatairól és a hivatásos életpályáról.Ezt követően a pályaválasztás előtt állók bepillantást nyerhettek az iskola diákjainak mindennapjaiba: megnézhették a kollégiumot, a tantermeket, a kültéri foglalkozások színhelyeit.

Lövészeti, fegyverzet bemutatót is tartottunk nekik, kutyás rendőrök is érkeztek. A határrendészeti kollégáink a hőkamerás technikával ismertették meg a fiatalokat, akik részt vehettek egy tornatermi foglalkozásban is, itt megtapasztalhatták a fizikai állóképesség fejlesztését célzó feladatainkat.

– részletezte Kozma András rendőr alezredes, a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium főtanára.Az iskola 200 diákot vehet fel jövőre, a tervek szerint 6 osztály indítanak. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, és a jelölteknek természetesen meg kell felelni a fizikai felmérésen. - Akik itt végeznek először járőrök lesznek, közterületi szolgálatot láthatnak el. A későbbiekben határrendészeti, közlekedésrendészeti közrendvédelmi és bűnügyi területeken helyezkedhetnek el – magyarázta az alezredes.Galát Ákos szeptemberben kezdte a szakgimnáziumot. A kondorosi srác három társával együtt vett részt a nap lebonyolításában. Ákos elmondta, már kiskorában tudta: valamilyen egyenruhát szeretne viselni, mert számára fontos a határozottság és a szabályok betartása. Megtudtuk, álma az, hogy kutyás rendőr lehessen.Osztálytársaival egyhangúlag azt tanácsolták az iskola jövendő diákjainak, csak az jelentkezzen ide, aki igazán elhivatott és biztos benne, hogy rendőr szeretne lenni. Kozma András hozzátette, januárban lesz még egy nyílt napjuk, így akik most nem tudtak eljönni lesz még esélyük megismerkedni a rendőri pályával és az iskolával.