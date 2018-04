A honvédség lestrapálta, most 30 milliós minisztériumi forrásból felújítják - új aszfaltot kap a térvári út

Pályázati pénzből teljes hosszában felújítják a Tiszasziget–Térvár közötti útszakaszt. Az országhatár menti Térvár Tiszaszigethez tartozó községrész, amely egykor önálló település volt. Ma körülbelül hetvenen élnek itt – egy utcában.Hepehupás, kátyús út vezet ide, amelyre most új burkolat kerül. A három kilométeres útszakasz hat centiméter vastag aszfaltréteget és nemes padkát kap. – A munkák kedden kezdődtek, és várhatóan a héten befejeződnek – mondta el a település polgármestere, Ferenczi Ferenc. Az út a Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásából újulhat meg, ugyanis a műszaki határzár építésekor a honvédség járművei erőteljesen igénybe vették, és lepusztították ezt a szakaszt.Mára András több mint negyven éve Tiszaszigetről költözött ki Térvárra, fiai is itt élnek családjukkal. A nagypapa viszi az unokáit iskolába, óvodába. Épp az úthengert kerülte ki a fűben, orvoshoz vitte a legkisebbet. – Hét unokám van, mindennap hozom-viszem őket, van, hogy többször is jövök-megyek egy nap. Nagyon örülök, hogy végre felújítják ezt az utat, ráfért már – mondta el.A munkák érintik a helyközi buszjárat útvonalát, így amíg tart a felújítás, azonos menetrenddel ugyan, de csak a Temesvári utca végéig közlekednek a járatok.A tervek szerint az új utat egy biciklitúrával avatják majd fel május elsején.