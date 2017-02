A Horváth családhoz vittük el olvasónk bútorait

Horváth Zoltán a gyerekekkel. Nem engedi ki őket egyedül. Fotó: Török János

– Segítsenek helyet találni a bútoraimnak – fordult nyugdíjas olvasónk a Kincskeresőkhöz. Az idős nő tavaly év végén veszítette el a férjét, a saját egészségi állapota is megromlott. Hogy vigyázhassanak rá, családja hamarosan hozzáköltözik, de ehhez több helyre van szükségük tápéi otthonukban.– Több bútortól meg kell válnom, szeretném, ha ezek jó helyre kerülnének. Oda, ahol szükség van rájuk – fogalmazta meg kérését, de ragaszkodott a névtelenséghez.Két szekrénynek, heverőnek és fotelnek, valamint egy kanapénak kerestük így a gazdáját. A szegedi családsegítő munkatársai segítségével meg is találtuk a bútorok legjobb helyét.A Horváth családhoz irányítottak minket. Zoltán egyedül neveli három gyermekét öreg kis házukban a Cserepes sori piac szomszédságában. Évek óta külföldön dolgozott már, amikor párja döntés elé állította: vagy hazajön, vagy intézetbe adja lányát és fiait.A családapa 17 évet dolgozott az építőiparban, de most nem tud munkát vállalni. A hároméves Szebasztián oviba jár, de a kicsit, a kétéves Sezáriót nem vették fel. Zoltán most otthon van vele, és gondoskodik mindannyiukról. A 16 éves nagylány, Szandi iskolába jár, segít, ha otthon van.Ottjártunkkor a mosás épp apára maradt. Tárcsás gépet kaptak, Zoltán gyalog hozta el, de centrifugáját csak kölcsönkapta. Olvasónk bútorainak nagyon megörültek. Ruháikat eddig a régi ágyneműtartóikban tárolták, a konyhában sem tudtak leülni. Együtt várták a Pikk Pakk 66 Kft. szállítóit, akik felajánlották: térítésmentesen viszik el a rászoruló családnak a felajánlott bútorokat. 10 perc alatt „be is rendezték" a kis lakást, láttuk, olvasónk még egy tükröt is odacsomagolt a nagylánynak.Ahogy a pakolás, a főzés sem egyszerű művelet a családban. Régi gáztűzhelyükön csak egy láng ég, összesen két lábosuk van. Az egyikben a tea, a másikban a leves vagy épp a tészta fő.

Így készüljünk a szállításra, költözésre



Szerencsénk volt, amikor felhívtuk a Pikk Pakk 66 csapatát, gyorsan a segítségünkre siettek. De egy (fél) költözés nem egyik napról a másikra történik. Hogy könnyebben menjen, a szállítócég adott néhány jó tanácsot.



1. A bútorokat készítsük elő a szállításhoz. Vegyük ki a szekrények polcait, az ajtókat, fiókokat ragasszuk le, a sérülékeny bútorokat csomagoljuk be.

2. A nehéz dolgokat, könyveket olyan kis dobozokba csomagoljuk, amelyek elbírják a súlyt.

3. Lehetőleg azonos méretű dobozokba csomagoljunk, ezzel megkönnyítjük a pakolást és a biztonságos szállítást.

4. A zsákokba csak ruhát, függönyt, ágyneműt pakoljunk, abból is csak annyit, hogy emeléskor se szakadjanak szét.

5. Biztosítsunk parkolóhelyet a szállítóautónak! Legalább két személyautónyi hely szükséges a fel- és a lerakás helyszínén is.

Bír a kicsikkel? – kérdeztük Zoltánt, látva, hogy a délutáni alvás az oviban és a nagy sürgés-forgás teljesen felpörgette a fiúkat. – Ki szoktam vinni őket a játszótérre. Hiába van udvarunk, oda nem engedem ki őket. A kerítést elkezdtük javítgatni, de elfogyott hozzá az anyag. A hézagoknál bejárnak a kutyák, és attól is féltem a fiúkat, nehogy kiszaladjanak az útra – mutatott a szemközti buszmegállóra.