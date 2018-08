A húgát akarta megvédeni szerelmétől - mindkettőt megkéselte a Tisza Gyöngye előtt a 21 éves nő

A fiú keze tiszta vér volt

Itt történt az incidens vasárnap hajnalban.

Nem először hallatott magáról

Kommentáradat

Megkéselt egy 21 éves nő vasárnap hajnalban egy 18 éves fiút és egy 16 éves lányt a Tisza Gyöngye diszkó előtt. Az eset után a fiú édesanyja megírta a történetet a Facebookon – akkor még azért, mert a lány elszaladt, és az anya segítséget kért, hogy aki látta, jelentse a rendőrségen.A késelőről fotót is posztolt, ugyanis pontosan tudta, kiről van szó: fia barátnőjének nővéréről. A nő a szerelmespárt támadta meg.Egy neve elhallgatását kérő szemtanú is megerősítette lapunknak a történteket. Mint mesélte, a hídon sétálva hallotta meg az ordítozást. – Mire odaértem, hogy segítsek, a fiú keze tiszta vér volt, a támadó kezében pedig ott volt egy bicska, és fenyegetőzött, hogy megöli a fiút. A támadó húga a könyökén sebesült meg, de nem komolyan. Valószínűleg úgy történhetett, hogy próbálta védeni szerelmét. A srác viszont a kezével védekezett, eközben érte a késszúrás, talán kétszer is. Neki elég komolyan vérzett a keze.A szemtanú a sértettek után ment az ösvényekhez, ahova menekültek a támadás után, hogy segítsen nekik, és mentőt hívott. Így csak messziről látta, hogy az elkövető összeszedi a cuccait, majd a Torontál téren elrohan az autók között. – Egy másik, jelen lévő szemtanú utánafutott, de sajnos a házak között elég sötét van, így eltűnt – tette hozzá.Megkerestük a sértett édesanyját, aki azt mondta, nem szeretne nyilatkozni, mert tart tőle, hogy a késelő feljelenti. A posztja alatti kommentekből az is kiderül, hogy nem véletlenül tart a nőtől. Többen is leírták, hogy meglopta őket, vagy társaságukban lopott bevásárlóközpontból, és ezzel másokat is bajba sodort. Volt, aki azt mesélte, hogy egy buliban olyan cigit kapott tőle, amitől kórházba került, megint más pedig arról számolt be, hogy már általános iskolában is problémás volt: felső tagozatban is harapdálta a gyerekeket. Mi is írtunk egyébként már róla, amikor négy éve elszökött otthonról. Szülei három napig keresték, róla szóló cikkünk hatására jelentkezett osztálytársa édesanyja, ugyanis a lány náluk volt. Tettét akkor is szűkszavúan, csak annyival magyarázta, hogy el akart vonulni, mert elege lett. Nem az volt egyébként az első szökése.A nő 4 hónapja a fővárosban él, a késelés előtti este még a Sziget Fesztiválon bulizott. A hatalmas kommentáradat után ő is megszólalt a sértett édesanyjának posztja alatt. Azt írta, húga három hete nem megy haza, édesanyja pedig sír emiatt. „Egy 16 éves kislány nehogy már el tudja dönteni, hogy neki mi a jó, a 18 éves barátjával egyetemben. Lépnem kellett, a testvéremet akartam megvédeni" – írta a 21 éves késelő, hozzátéve, nem állt szándékában senkit bántani, főleg nem a testvérét. Arra azonban nem adott magyarázatot, hogy ha senkit nem akart bántani, miért esett neki késsel az utcán húga barátjának.Az ügyben megkerestük a rendőrséget is. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyben felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Ez a bűncselekmény akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethető.