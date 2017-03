A járókelőknek kevesebb mint fele nyújt segítséget, ha valaki összeesik

Simon Róbert élethű környezetben tanulta meg egy tanfolyamon, hogyan kell a keringést fenntartani. Fotó: Frank Yvette

Az elmúlt hetekben több utcai újraélesztés is történt Szegeden – többek között a Dóm téren és a passzázs soron is emiatt hívták a mentőket, amelynek híre aztán futótűzként terjedt a közösségi oldalakon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek még mindig sokszor érzéketlenek, ha azt látják, hogy valaki bajban van: mindössze 30-40 százalékban hajlandók segíteni. Pedig sokszor ez az egyetlen esélye a betegnek. A napokban is volt, aki annak köszönhette az életét a városban, hogy egy járókelő a mentők kiérkezéséig fenntartotta a keringését.– Az újraélesztés sikeressége nagyban függ attól, hogy a beteg környezetében lévők milyen hamar ismerik fel a vérkeringés leállását, kérnek szaksegítséget és kezdik meg az újraélesztést – mondta el Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója. Hozzátette: aki eljut odáig, hogy odamegy a beteghez, nagy arányban sikerrel bevonható az újraélesztésbe, hiszen a mentésirányítók telefonon keresztül lediktálják, mit hogyan kell csinálni, vagyis nem szükséges hozzá semmiféle képzettség.– A mellkaskompresszióval 5-6 percet lehet nyerni, vagyis megduplázható az az idő, amíg az újraélesztés sikeres lehet – magyarázta Zentay Attila, aki hozzátette: mesterséges lélegeztetést nem várnak el a laikusoktól, hiszen csak a mellkas ütemes nyomásával is eljut a szövetekbe a vérben lévő oxigén, ami elegendő lehet a mentők kiérkezéséig.Simon Róbert is azért vett részt egy elsősegélynyújtó tanfolyamon, mert hallotta, hogy az átlagember, ha bajt lát az utcán, inkább elfordul. – Kíváncsi voltam, tulajdonképpen mi az, amitől félünk, és hogy mennyire ördöngösség az életmentés – magyarázta a szegedi férfi. A zákányszéki háziorvos, Mester Lajos rendszeresen szervez négyórás tanfolyamokat szimulált, de élethű környezetben, színészek közreműködésével. Egy ilyenre ment el Simon Róbert is, akinek különböző feladatokat kellett megoldania: volt kocsmai verekedést, autóbalesetet és vasúti tömegszerencsétlenséget imitáló helyzet is. – Nem tudom, a tanfolyam előtt oda mertem volna-e menni egy emberhez, aki rosszul van, de ez a pár óra adott annyi önbizalmat, hogy éppen a napokban hasznosítottam is a tanultakat. Egy idős ember elesett előttem egy bevásárlóközpontban, én pedig egyből odamentem, hogy meggyőződjek róla, jól van-e.

Mi a teendő?



Ha közterületen mozdulatlan embert látunk, vagy előttünk veszíti valaki az eszméletét, az alábbiakat kell tenni:

1. Menjünk oda hozzá, szólítsuk meg, rázzuk meg.

2. Ha nincs válasz, azonnal hívjuk a mentőket.

3. Ha tudjuk, hogy van félautomata defibrillátor a közelben, valakit küldjünk el érte. A felnőttkori hirtelen szívmegállás hátterében a legtöbbször súlyos ritmuszavar áll, az újraélesztés tehát akkor lehet sikeres, ha ezt előtte elektromos sokkal megszüntetjük.

4. A mentésirányító instrukciói alapján vizsgáljuk meg a légzést, hiányában kezdjük meg a mellkaskompressziót, és végezzük addig, amíg a szakszerű segítség megérkezik.

Simon Róbert úgy fogalmazott, szomorúnak tartja, hogy míg az iskolában megtanuljuk, mit ettek a dinoszauruszok vagy mi van a Holdon, azt nem, hogyan segítsünk olyanoknak, akiknek ezen az élete is múlhat.– Azt gondolom, mindenkinek el kellene végeznie egy ilyen tanfolyamot, ha másért nem, legalább azért, hogy ha a családján belül történik baj, szerettein merjen és tudjon segíteni.