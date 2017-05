A játékok felújítására már nem futja

Patkányok is vannak



Más panasz is érkezett: olvasónk jelezte, a hétvégén rohangáló patkányokat látott ott, ahol gyerekek is játszanak. Illésné Nagy Julianna elmondta, tudnak a problémáról, a rágcsálók a környékbeli házakból jönnek elő. Már ki is hívták a szakembereket, akik dobozokban mérget helyeztek ki, így a helyzet hamarosan megoldódik.

Több játék is le van zárva a Retek utcai máltai játszótéren , a nagy várat pedig egy éve nem lehet használni – számoltunk be róla. A szakmai vezető akkor elmondta, a Máltai Szeretetszolgálattól és az önkormányzattól is kapnak támogatást az üzemeltetésre, de ez csak az apróbb javításokra elég. A háromrészes, függőhidas, csúszdás játékot két és fél millió forintból lehetne felújítani. Ennyi pénzt azonban nem tudnak kiszorítani úgy, hogy a támogatásokon kívül semmi bevételük nincs. Solymos László alpolgármester cikkünk után jelezte szerkesztőségünknek, hogy az önkormányzat évi 6,5 millió forintot ad a Máltai Játszótér és Játszóház üzemeltetési költségeire. – Ebből az itt foglalkoztatottak bérköltségét is fizethetik, de félmillió forintot a szerződésünk értelmében mindenképpen felújításra, fejlesztésre kell fordítaniuk – tette hozzá, reagálva azokra a kommentekre, hogy a város nem segíti az egyik legfrekventáltabb és a nyitásakor még a legszínvonalasabbnak tartott játszótér működtetését.Kérdésünkre Illésné Nagy Julianna szakmai vezető elmondta, az önkormányzattól érkező pénzt a félmillió forint kivételével a bérekre és járulékaira fordították a tavalyi évben. A játszótérnek négy teljes munkaidős munkatársa van, közülük egy közfoglalkoztatott. Minden más, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadást a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól érkező összegből fizettek.Hogy mennyi az a többi, arról már Romhányi Tamás , a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője nyilatkozott. „Az önkormányzati támogatás az éves költségvetés valamivel több mint ötven százalékát teszi ki" – állt válaszlevelében. Hozzátette: a szeretetszolgálat játszóterei nem egyszerű szabadidős létesítmények, hanem közösségi terek is. A munkatársak amellett, hogy felügyelnek a rendre, például változatos nyári programokat is kínálnak a gyerekeknek. – A költségvetésben jelenleg nincs fedezet ilyen összegű felújításra – utalt a vár rendbetételéhez szükséges 2,5 millió forintra.A játszótéren 18 játék található, amelyek közül mostanra már csak a vár van lezárva. Az önkormányzat félmillió forintos karbantartási összegéből 4 játékot újítottak fel. – Ezekre is több mint félmillió forintos árajánlatot kaptunk, de önkéntes munkával a költségek egy része megspórolható – mondta el Illésné Nagy Julianna. – A játékok átfestése a speciális festékek miatt milliós nagyságrendű összeget emésztene fel, így ezt is szülők, támogatók vállalják ingyen – mondta.Solymos László mindehhez annyit tett hozzá: nincs a városban még egy játszótér, amelyre évi 6,5 millió forintot költene az önkormányzat. Ezt a támogatást bérek helyett felújításra is fordíthatnák – a fele elég is lenne a függőhidas játék rendbetételére.