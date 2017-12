A jegyvásárlás az ünnepek alatt is zavartalan, bár a parkolás ingyenes Szegeden - sokan nem veszik észre a címkét

Szász Ferenc: Szóltak, így csak egy órát buktam. Fotó: Frank Yvette

– Sajnálom, ez az 1800 forint kidobott pénz, alig győztem bedobálni az érméket az automatába – mondja a Bajáról érkezett Tüske Zsolt, aki nem értesült arról, hogy a két ünnep között ingyenes a parkolás Szegeden. Megtudtuk, a klinikára hozott egy beteget kemoterápiás kezelésre, és amióta egy 15 perces időtúllépés miatt büntetést fizettek, nagyon körültekintőek.A szegediek a híradásokból tudják, hogy ingyenes a parkolás, oda is mennek az automatánál ügyetlenkedőkhöz, bennünket is figyelmeztettek két percen belül ketten is. – Látom, hogy ott a címke, de nem vettem észre időben – mondja Zsolt, aki szerencsésebb autóstársától tudta meg a hírt.

Nem hiszem, hogy a mai technikával a képernyőre nem lehet kiírni, hogy január 1-je éjfélig ingyenes a parkolás, addig kellemes ünnepeket

Fotó: Frank Yvette

Bár a kijelzőn ott van, hogy 2018. 01. 02-án meddig elég a bedobott pénz, ezt többen nem vették észre. Legalább fél tucat autó szélvédője mögött találtunk felesleges, január második napjára érvényes parkolójegyet a klinikáknál.Tény, az ingyenes parkolásról szóló angol és magyar nyelvű matricát lehetett volna a pénzbedobó nyíláshoz vagy a start gombhoz közelebb ragasztani, ott jobban szem előtt lett volna. Egyébként kártyával is tudunk jegyet venni, mi a külső övezetben vásároltunk 55 forintért negyedórát, de a klinikáknál találtunk egy 1080 forintos kártyatranzakciót is.A SMS-jegyvásárlás teljesen rendben, a válaszüzenet jelzi, hogy elindítottuk a parkolást, igaz, január másodikán. A kérdés, észreveszi-e ezt a „törzsparkoló". De ha nem, akkor sincs baj, legkésőbb a parkolást leállító stop SMS-re kapott válaszból tudja meg, hogy nincs fizetnivalója.– mondja egy autós, hozzátéve, ha erre az időre kikapcsolják az automatákat, talán az is jobb.– A mamát hoztuk kontrollra Mezőhegyesről, én csak elkísértem őket – mondja Szász Ádám. Ők csak egy órát vettek, és viszonylag időben, a hosszabbítás előtt megtudták, hogy a két ünnep között nem kell fizetni.Kérdéseinket feltettük az SZKT-nak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a start gomb után miért nem jön fel egy üzenet, hogy ingyenes a parkolás. Szerettük volna megtudni, bele lehet-e nyúlni a rendszerbe távvezérléssel, ki lehet-e kapcsolni az automatákat. És jeleztük azt is, hogy az ingyenességről tájékoztató címkét nem veszi mindenki észre.

– Az ingyenes időszak alatt a mobil-, valamint azt automata rendszerek is működnek, ez a beállítás a start-stop rendszer része – tudtuk meg Majó-Petri Zoltántól. Az SZKT ügyvezetője hangsúlyozta, így lehetséges, hogy üzemidőn kívül – hétvégén, éjjel vagy hajnalban – is indítható parkolás a következő fizetési díjköteles időszakra.

A kétnyelvű feliraton túl a jegyvásárlás közben az automata kijelzője folyamatosan mutatja a vásárlási nap óra és perc jelét, ami jelenleg 2018. 01. 02.

– erősíti meg tapasztalatunkat az ügyvezető, hozzátéve, a tranzakció a törlés gombbal bármikor megszakítható.Megtudtuk, előfordul, hogy valaki ezeket figyelmen kívül hagyva jegyet vásárol díjmentes időszakban, hétvégeken, és ez történt most is. – A tapasztalatokat összesítjük, egyre több kommunikációs csatornát használunk, és bízunk abban, hogy minél több tudatos vásárló lesz az automaták és a mobilparkolás kapcsán is – mondta Majó-Petri Zoltán.