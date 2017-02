A Jófogáson árulják az egészségügyi beruházást

– Külföldön van az ügyvezető – válaszolta a magáncég fővárosi telefonján egy női hang. A Body-Map Kft. budapesti telephelyén próbáltuk elérni a cég ügyvezetőjét, arra lettünk volna kíváncsiak, vajon miért árulja a kisteleki gyorsdiagnosztikai központot százmillió forintért berendezésekkel együtt, amelyet 2009-ben 215 millió forint uniós pályázaton nyert pénzből épített és szerelt fel.A fővárosban úgy tűnik, működik a cég, a nőtől telefonon annyit tudtunk meg, hogy a cégtulajdonos külföldön van, egy hét múlva keressük majd.– Budapesten én is voltam a cégnél, nem értek hozzá, valamilyen rezgésekből állapították meg, hogy milyen egészségügyi kockázataim vannak – próbált a segítségemre sietni a tájékozódásban az ingatlanügynökség munkatársa, aki a hirdetésen megadott telefonszámon jelentkezett.A cégadatok szerint a pályázaton pénzt elnyert cég székhelye Kisteleken van, a telephelye működik Budapesten. A kisvárosban az épületet zárva találtuk.

A pályázatot, amelyen a cég lassan nyolc évvel ezelőtt elnyerte a 215 millió forintot a támogatást, egy hátrányos helyzetű térségekben induló vállalkozások támogatására írták ki. A megkérdezett kistelekiek túl sokat nem tudnak a cégről, ráadásul már jó ideje mozgást sem láttak a környéken.Az uniós beruházások elkészülte után öt évig várható ellenőrzés, ez az úgynevezett fenntarthatósági idő. Ezt követően lényegében azt csinál vele az építtető, amit akar. Tehát a cég elnyert egy hátrányos helyzetű kistérséget fellendítő vállalkozás elindítására kiírt pályázatot, talán öt évig még várták is a különös gyógyulásra vágyó, a leszakadó térségben élő embereket. Most szabad a pálya, fél áron akár el is adhatják, még így is nyernek rajta százmillió forintot.Öt évvel ezelőtt az Átlátszó.hu oknyomozó portál szúrta ki, hogy szabálytalanságokat vizsgál a magyar hatóság a cég körül. Már eleve a pályázathoz önerőként biztosított 274 millió forint forrása bizonyulhatott furcsának, amennyiben azt egy offshore cég adta kölcsön a pályázat kiírása előtt nem sokkal alakult cégnek. Az oknyomozó portál felkereste akkoriban az uniós pénzeket kézben tartó Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, amely viszont nem kívánta az ügy részleteit feltárni. Annyit azonban elárultak az újságírók számára, hogy két vizsgálat is folyt, az egyikben a pályázott eszközök túlárazását, a másik az elnyert pénz felhasználását vizsgálta. Információink szerint ennél többet nem sikerült kisajtolnia a hatóságoktól a portálnak sem.A jelenleg uniós pályázatokat felügyelő Miniszterelnökséget lapunk is megkereste az ügyben. Arról kértünk tájékoztatást, megállapítottak-e bármilyen szabálytalanságot a 2013-ban zajló vizsgálatok, illetve hogy öt év elteltével, a fenntarthatósági időszak után minden következmény nélkül elkótyavetyélhető-e egy beruházás. Lapzártánkig nem kaptunk választ kérdéseinkre, ha megérkezik, közreadjuk.