A Jófogáson árulták a kisteleki központot: vádemelés költségvetési csalásért

– Nem volt forgalom a kisteleki gyorsdiagnosztikai központban, inkább Budapesten bővítenénk – indokolta az épület árusítását annak a cégnek az ügyvezetője, amely hónapok óta árulja.Hátrányos helyzetű kistérségi fejlesztésre kiírt pályázaton nyert egy cég több mint 200 millió forintot, majd a gyorsdiagnosztikai központ elkészülte után pár évvel a Jófogáson árulták a kisteleki épületet . Amikor feltűnt a Jófogáson a hirdetés, kerestük a cég ügyvezetőjét, aki akkor külföldön volt, hétfőn jelentkezett, amikor még nem tudtuk, hogy a cég pályázatával kapcsolatosan vádemelésről döntött az ügyészség. Hétfőn a tulajdonos azt is elmondta, hogy valójában ő csak befektető, a pályázatot két „orvos" írta, akikről később az derült ki, hogy nincs is orvosi diplomájuk. Budapesten is létrehoztak egy újabb központot, mivel Kisteleken, ahol ugyan a hátrányos kistérségre „kimért" nagyobb támogatást kapták, de forgalma alig volt a központnak. A férfi állítása szerint azóta az uniós támogatást visszafizették, így lényegében egy magánbefektetésről van szó.Igen ám, de szerdán a Központi Nyomozó Főügyészség honlapján megjelent, hogy vádat emeltek egy vidéki uniós projekttel kapcsolatban, ami szerint kétszázmillió forintos kárt okozott az épületet kétségbeesetten áruló cég, ebből 182 millió forintot az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 32 milliót pedig a magyar büdzséből dézsmált a vállalkozás a gyanú szerint. A közleményben ugyan nem jelölik meg a beruházás helyszínét, de a birtokunkban levő adatok forintra egyeznek a közleményben feltüntetett számokkal, valamint a pályázat részletei is felismerhetők.A vád szerint azzal okoztak kárt a gyanúsítottak, hogy a 2009-es pályázati pénzből olcsóbban vásároltak gépeket, berendezéseket, mint ahogy azt a dokumentumokban leírták: a pályázaton 490 milliós beruházásra 214 millió forintot igényeltek. Valójában 102 millió forintért vásároltak gépeket, de az elszámolásban 374 millió forintot tüntettek fel árként.A pályázaton 2009-ben 215 millió forintot nyert a vállalkozás, most 140 millió forintért árulja az épületet berendezéssel együtt, de üresen is eladó. A vád szerint a csalással okozott 200 millió forintos kárt nem térítették meg a gyanúsítottak. Ha sikerül eladni az épületet, akkor is csak az összeg egy részét tudják kifizetni.