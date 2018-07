Csongrád megye - A májusi eső aranyat ér, de nem baj, ha utána is hullik. Csongrád megyében bőven volt csapadék júniusban és júliusban, ami jót tett a fejlődő kukoricának és a napraforgónak - rekordközeli termést várnak a gazdák. Napraforgóból másfélszer annyi is teremhet, mint tavaly, és a silókukorica is olyan szép, hogy szemesnek betakarítva is kiemelkedő lenne a hozam.