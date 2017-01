A kamionoktól sem félnek az autópálya madarai

Aki autópályán szeli át a magyar Alföldet, gyönyörű ragadozó madarakat, egerészölyveket láthat egészen közelről, a kerítésoszlopokon. Az a benyomás alakul ki az emberben, hogy ezek évről évre többen vannak. Ennek van alapja, mert a leggyakoribb hazai ragadozó madár a huszadik században az üldözés miatt megfogyatkozott az Alföldön. A védetté nyilvánításnak és a második világháború utáni fásításoknak köszönhetően az utóbbi 20-30 évben újból belakta ezt a vidéket is.A néhány tízezer hazai példány mellé télen északiak is érkeznek. Ez a ragadozó az Alföldön 70-90 százalékban mezei pockot zsákmányol, milliókban mérhető irtási költséget takarítva meg a mezőgazdaságnak. Az agrár-környezetgazdálkodási program ezért támogatja, hogy a gazdálkodók T-fákat helyezzenek ki a földjeikre az ölyveknek.Ez a madár ugyanazt keresi az autópálya mellett, amit a szántóföldön. – A sztrádákat télen is szárazra tisztítják. A teherautókról lehulló magvakhoz itt ilyenkor is könnyen hozzáférnek a rágcsálók, kisebb madarak. Ezért telepedhetnek oda az egerészölyvek is – mondja Veprik Róbert , a Szegedi Vadaspark igazgatója.A kerítésoszlopról jól belátja a területet, ez a „látófája" Csejtei Péter természetfotós szerint. Ha nekünk furcsa is, hogy a legnagyobb autóforgalom mellett ott figyelnek az elvileg emberkerülő ragadozók, erre is van magyarázat. Az autó nem jelent számukra veszélyforrást, ha csak nem repülnek neki. Ha viszont megáll a kocsi a közelben, és kiszáll valaki, elrepülnek, mert azt megtanulták, hogy az ember messziről is képes ártani nekik.