A ,,kanapéforradalmárokat" is megszólítanák: utcafórumot tartott Szegeden a Momentum

Szegedi példaként elmondta, gondot okoz a lakhatás, és a baloldali városvezetés 10 év alatt szinte felére csökkentette a bérlakások számát. Probléma továbbá, hogy sokan kénytelenek elköltözni, mert nem találnak munkát a városban.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke pénteki, Klauzál téri utcafóruma előtt lapunknak azt mondta, 70 százalék körüli választási részételre számít. A Momentum továbbra is kész visszalépésekre, ám a Csongrád megyei körzetekben szerinte a Jobbik és az MSZP megegyezése, együttműködése nélkül nincs sok esély legyőzni a fideszes indulókat.Mihálik Edvin, Csongrád megye 1-es körzetének országgyűlésiképviselő-jelöltje azt hangsúlyozta, sok kérdésben ellenzéki pártokkal sem értenek egyet.A 2-es körzetben induló Boros-Gyevi Gergely azt mondta, céljuk a „kanapéforradalmárokat" is megszólítani, és rávenni őket arra, hogy menjenek el szavazni. A Momentum jelöltjeivel hétfőtől péntekig a Dugonics téren találkozhatnak a szegediek, ahol egy kanapéra leülve beszélgethetnek Szeged jövőjéről is.