A kánikula és a légnyomás emelte meg a legnépszerűbb hal árát: Magyarországon a hőség miatt drágult a ponty

30 forinttól 20 százalékig



A Szegedfish Kft.-nél az év elején 945 forint volt az élő, 1145 a tisztított és filézett ponty kilója. Ezek az árak július másodikától 30 forinttal emelkedtek, most 980 forint az élő, 1180 a feldolgozott ponty. A Mars téren a csanytelekiek mintaboltjában 11 és 20 százalék közötti az áremelkedés. Az élő ponty ára 900-ról 1000 forintra, a pontyfilé 2000-ről 2400-ra emelkedett. A pontypatkóért 200 forinttal többet, 1650 helyett 1850 forintot kell fizetni.

Nyáron, melegben költségesebb a haltermelés. A csanyteleki halgazdász Mars téri mintaboltjában 11 és 20 százalék közti áremelésre kényszerültek. Fotó: Karnok Csaba

„Hiába csökkentették a ponty áfáját januárban 27-ről 5 százalékra, a hal ára drasztikusan emelkedik, és várhatóan a karácsonyi csúcsidőszakban sem lesz olcsóbb" – írta nemrégiben a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetre hivatkozva a Vasárnapi Hírek.A termelők azért emelték áraikat a szervezet kérése ellenére is, mert az egész Európában fertőző, halakra veszélyes koi herpeszvírus terjedni kezdett, és egész pontyállományokat kellett emiatt elpusztítani.– Mi kizárólag saját törzsállományból dolgozunk, kívülről semmilyen halat nem hozunk be. A hatósági felügyelet mellett a saját állatorvosunk is vizsgálja a halakat, évente kétszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végez virológiai és bakterológiai ellenőrzést. Havonta egyszer próbahalászaton ellenőrizzük a halakat. A mesterséges tóba csak a vízügyi igazgatóság által ellenőrzött víz kerül, március közepétől szeptember végéig egyik héten kémiai, a másikon biológiai vizsgálatnak vetjük alá a vizet – sorolta a biztonsági intézkedéséket Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója.Az árakról szólva azt mondta, úgy látják, lesz elég hal karácsonyra, áremelésre nem kell számítani, az idei halhozam átlagos lesz. Az ügyvezető hozzátette, a hal ára az év közepén mindig emelkedik, majd karácsonyra csökken. A Szegedfish halárusító és halfeldolgozó egységénél mindössze 30 forinttal emelkedett az élő és a tisztított, filézett ponty kilója.Ennél jelentősebb áremelésre kényszerült a Mars téren lévő halboltot üzemeltető csanyteleki halgazdaság vezetője. – Sokféle oka van a drágulásnak. Az egyik az időjárás. A meleg és az ingadozó légnyomás miatt másképp esznek a halak. Olyan ez, mint akinek nincs otthon klímája és szenved. Nyáron költségesebb a haltermelés, mert kisebbek a halak. Ha most kiveszek a vízből egy egykilós halat, az nekem legalább egy kiló veszteség, mert őszre kétkilósra hízna – magyarázta a halgazdaság mellett több boltot is üzemeltető cég ügyvezetője, Szabó Zoltán.A szakember szerint az év eleji áfacsökkentés az eladott mennyiségen nem látszik meg, mert nálunk még nincs komoly kultúrája a halfogyasztásnak. Az ügyvezető úgy véli, karácsonyig változni fog a hal ára, de hogy lefelé vagy fölfelé, az majd csak az őszi lehalászáskor derül ki. Szabó a halherpeszt az ebolához hasonlította. – Ez a betegség rettentő komoly dolog. Tíz nap alatt az egész magyarországi állományt elpusztítaná – tette hozzá.