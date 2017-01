A karácsonyi nagy zabálással melegített a győztes

Balázs Dávid 61 csonttal nyerte a versenyt, a főnyereményt romantikus vacsorára költi. Fotó: Frank Yvette

– A Facebookon láttam a felhívást. Gondoltam, tudok enni, majd meglátjuk. Szerdán eljöttem gyakorolni, ma pedig alig ettem valamit – mondta az első szegedi csirkeszárnyevő verseny egyik jelentkezője, a Radnóti-gimnázium tizenegyedikes diákja, Gyulai-Nagy Dániel.Pénteken az Ady téri Famous – American and Street Kitchen étteremben rendezték meg a versenyt. Öt perc alatt a feltálalt két kiló csirkeszárnyból a legtöbbet kellett elfogyasztani. Dánielen kívül még hatan érezték úgy, hogy próbára teszik az étvágyukat.Ferkov Lajos üzletvezető ismertette a szabályokat. A kétezer forintos nevezési díjért kapott tetemes mennyiségű csirkeszárnyból, miután magukba tömték a résztvevők, amit bírtak, a tisztára lerágott csontok száma alapján dől el a verseny. – Porc maradhat, hús nem – tette hozzá.Egy másik versenyző, a gazdaságtudományi kar másodéves hallgatója, Balázs Dávid nyáron a csípős versenyen vett részt. – Ott sajnos kiestem, most újra próbálkozom. A karácsonyi nagy zabálás volt a tréning – mondta.A visszaszámlálás után nekiestek a hatalmas adag csirkeszárnynak. Innentől kezdve öt percen át hol erőteljes, hol kissé visszafogottabb cuppogás, csámcsogás volt hallható. Az ismerősök körbevették a szárnyas próbatétel résztvevőit, és fényképen, videón örökítették meg a versenyt. Még a bisztró vendégei is kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. – A kék pólós nagyon durva – értékelt az egyik néző.Az öt perc hamar eltelt, nagyot szusszantak az evők. A tulaj konyhai kesztyűt húzott, és nekiállt megszámolni a csontokat. Nem volt túl szigorú, ha egy kis hús maradt a csonton, azt is elfogadta.

A győztes 61 darab csonttal Balázs Dávid lett. – Nem is reménykedtem benne, de sikerült nyernem. Két komoly ellenfelem volt, egyikük korábban előttem végzett egy másik evős megmérettetésen, de most végre legyőztem őt – értékelte a mezőnyt és az eredményét.A nevezési díjért minden versenyző elvihette a maradékot, Dávid a barátaival osztotta meg az ételt. A 20 ezer forintos főnyeremény egy részét romantikus vacsorára költi, amit barátnőjével fogyaszt majd el.