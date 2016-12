A karácsonyt a vitorlásán egyedül töltő Fa Nándornak írt dalt a szegedi rádiós

– Szenvedélyes vitorlázó vagyok. Egyik nap jöttem hazafelé autóval, és hallgattam Chris Rea klasszikus, Driving Home For Christmas című számát. Ekkor jutott eszembe, miért ne írhatnánk át a szöveget Sailing Home For Christmasra – mesélte Koczkás Sándor Alex , a Rádió 88 műsorvezetője. (Az angol Driving Home For Christmas jelentése úton hazafelé karácsonykor, a Sailing Home For Christmas pedig azt jelenti, hazavitorlázni karácsonykor – a szerk.)A dalt Fa Nándornak írta Alex. – A szentestét egyedül, a hajón tölti a Vendée Globe szólóvitorlás földkerülő versenyen. Gondoltam, magányos lehet, ezért dedikáltuk a dalt a magyar versenyzőnek.A dalt egy éjszaka alatt énekelte fel Magyar Enikő, az Útközband zenekar énekese, aki azonnal igent mondott a felkérésre. – Örülök, hogy segíthettem Fa Nándornak és a csapattársainak – mondta a szegedi énekesnő.A dalt a YouTube videómegosztón a címen lehet meghallgatni.