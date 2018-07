A Károlyi lett Magyarország legjobb egyetemi szálláshelye

Szavazással kereste a legmenőbb, legélhetőbb és legjobb közösséget magáénak tudó kollégiumot az eduline.hu. A szavazáson pár nap után átvette a vezetést a szegedi Károlyi Mihály Kollégium, ami végig toronymagasan tartotta is a helyét, így 928 szavazattal megnyerte a verseny első fordulóját. A szegedi intézmény olyan szálláshelyeket előzött meg, mint a budapesti, a győri és a debreceni egyetem kollégiumai.



A több mint 800 férőhelyes Károlyi Mihály Kollégium kényelmes, mosdóval és beépített szekrénnyel ellátott három- és négyágyas szobákkal várja a hallgatókat. Az egyetemisták kényelméről gáztűzhellyel, mikrohullámú sütővel és hűtőkkel felszerelt konyhák, valamint felújított női és férfi vizesblokkok gondoskodnak. Az egyetemi tanulmányokat segíti a jól felszerelt számítógépterem és a földszinti könyvtár. A tanulás mellett a kollégium nagy gondot fordít arra, hogy a kikapcsolódást és a regenerálódást különböző szabadidős tevékenységekkel is biztosítsa. A mozogni vágyókat az alagsori konditerem, ping-pong asztal és egy aszfaltozott lábtenisz pálya várja. Az itt lakók minden évben részesei lehetnek a kollégium legnagyobb éves programjának, a híres Kollégiumi Pajkosságoknak is, melyen a kollégium emeletei mérhetik össze tudásukat és ügyességüket.