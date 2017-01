A Kass Galéria első 30 éve

A kiadvány nemcsak a galéria eddigi tevékenységének, hanem alapítójának, Kass Jánosnak is emléket állít, aki idén lenne 90 éves. A könyvben a 2010-ben elhunyt Kossuth-díjas grafikusművészre emlékeznek egykori kollégái, barátai, tisztelői, művésztársai, akik közül többen személyesen is részt vettek a kiadvány csütörtöki bemutatóján. Többek között Aranyi Sándor, Bánki Vera, Fári Irén, Gyárfás Gábor, Gyüdi Sándor, Koczor György, Medgyesi Konstantin, Nagy Ádám, Szalay István, Szőkefalvi-Nagy Erzsébet és Tandi Lajos mesélt Szeged legendás díszpolgáráról.



A művészről szóló anekdoták mellett a könyv megjelenésének bonyodalmairól is beszámoltak az alkotók. A kötetből a galériával és a művésszel kapcsolatos írások mellett az olvasó archív fotókon keresztül tájékozódhat az elmúlt három évtizedben megrendezett kiállításokról, rendezvényekről.