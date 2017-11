A képregény nem veszi el a kedvet az olvasástól- vallja a szegedi alkotó

– Mindenkinek kell valami hepp. Én képregényeket gyűjtök, más meg inkább iszik – mondta szombat délelőtt a Somogyi-könyvtár alagsorában nyüzsgő tömegben az óriási képregényválasztékból mazsolázó Bajsz András, aki elárulta, havi 10 ezer forintot is elkölt a hobbijára. Listával érkezett, amelyen azok a hiányzó darabok szerepeltek, amelyeket mindenképp be akart szerezni. Azt mondta, nagyjából egy éve gyűjti az egyik nagy amerikai képregénykiadó, a Marvel képregényeit, amelyek főképp azóta érdeklik, hogy a képregényfilmek ekkora népszerűségre tettek szert. A Marvel világán belül leginkább a mutánsokra épülő X-men széria vonzza. Hozzátette, szereti a filmeket is, de egy képregény sokkal összetettebb: egy-egy filmbe nem fér bele minden szála, finomsága a sztorinak.Szombaton rendezték meg az idén már kilencedik alkalommal tető alá hozott képregényfesztivált, amelyen a képregényrajongók vásárolhattak, a műfajról szóló előadásokat hallhattak, hazai és határon túli magyar alkotókkal találkozhattak, sőt együtt is rajzolhattak velük.A képregények ára 300 és 3000 forint között alakult. A borsosnak tűnő árak ellenére némelyik számért szinte küzdöttek a rajongók. Az egyik kereskedő elmondta, van olyan gyűjtő, aki több tízezer forintot is otthagy egy-egy ilyen börzén. A kezében is épp egy olyan listát szorongatott, miközben válogatta össze a rendelést, amelyen a tételek összesen 45 ezer forintra rúgtak. A legdrágábbak természetesen az újdonságok és az újranyomott ritkaságok.A földszinten közben külön standoknál alkotók beszélgettek az érdeklődőkkel, dedikáltak a rajongóknak – akik azt is láthatták élőben, hogyan színezik a kockákat a profik. A szegedi Pilcz Roland, Kalyber Joe karakterének megalkotója épp egy fiatal kamasz füzetlapra rajzolt néhány kockás képregényét elemezte, és adott neki szakmai tanácsokat. Utána lányok érkeztek az asztalához egy rakás könyvvel és egy Pilcz-képregénnyel, dedikálni. – Ebből is látszik, tévedés azt hinni, hogy a képregény elveszi a kedvet az olvasástól – jegyezte meg a látottak alapján. Két dedikálás között elárulta, munka mellett nem könnyű dolgozni saját képregényeken, de nagyon reméli, tavaszra elkészül a legújabb.