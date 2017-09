A kerékpárosok kérték: új forgalmi rend a belvárosban - most már csak tolatva tud parkolni a Fekete sas utcában!

Munkaterület



Az eddig felfestett kétsaroknyi szakaszon nem teljes még a rendszer, egy banki szolgálati autót egyszerűen körbevonalaztak a mesterek, de másutt is találtunk folytonossági hiányt: bizonyára állt még ott kocsi a munkák alatt. A Kossuth Lajos sugárúttól a Károlyi utcáig jutottak el tegnap a festők, de már kint volt a tábla a következő sarkon, ami jelezte, hogy tilos a várakozás, mert átmenetileg, este 6 után munkaterületté válik a parkoló.

Olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy egyik napról a másikra megváltozott a Fekete sas utca Anna-kút felőli végén a ferde parkolók felfestése. Az új rend szerint a két vonal közé csak úgy lehet beállni, ha betolat az autós. Vagyis az egyirányú utcában előre megy, és utána hátra. Korábban orral állt be a parkolni kívánó autós, tolatnia persze akkor is kellett – de csak akkor, amikor újra elindult.Szerda délelőtt a helyszínen láttunk jó néhány bizonytalan autóst, aki először megszokásból keresztbe állt a vonalakon.– Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet a változás oka, de annál kézenfekvőbbet nem találtunk, mint azt, hogy a kerékpárúton haladó biciklisek biztonsága miatt változott a felfestés – mondja Török Tibor, aki Kálmán Csabával beszélgetett arról, mi a haszna az új helyzetnek. Eltalálták.Mint Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, a Magyar Kerékpárosklub volt a kezdeményező. Ha már úgyis útfelújítás van, azt javasolták, hogy a ferde parkolóhelyeket az új aszfaltrétegre azonos oldalon, de fordítva fessék vissza. Vagyis a parkolóhelyekre a gépjárművekkel tolatva tudjanak beállni, és orral kiállni. A módosítás előnye, hogy a forgalomba bekapcsolódáskor a jármű vezetője látja az úttesten közeledő autósokat, kerékpárosokat, így nem hajt eléjük. Másrészt így a csomagtartók, raktérajtók nem a forgalom felőli oldalra, hanem a járda felé nyílnak, így a közlekedők is nagyobb biztonságban vannak. A kerékpárosklub érveit osztotta a városvezetés.– Budapesten néhány éve már ismert ez a rendszer, én is többször jártam ilyen utcákban, és gond nélkül működik. Tény, hogy megszokást igényel, és így nehezebb beállni a parkolóhelyre, mint orral – mondta az alpolgármester. Szerdán napközben táblával rá is erősített az új rendszerre a városüzemeltetés: ezen azt írják az autósoknak, „Kérjük, segítse a tolatva parkolást".