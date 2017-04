A kerékpárosokat is a szabálytalan kerékpárosok idegesítik legjobban

Rengeteg bosszantó szabálytalanságot követnek el útitársaink, akár gyalogszerrel, akár biciklivel vagy autóval közlekedünk.Arra voltunk kíváncsiak, ki kit bosszant legjobban az utakon. – Csak egyet lehet választani? – kérdezett vissza az ATI-Császárné Autósiskola vezetője. Császár Illésné hozzátette, a gyalogosok, kerékpárosok és autósok között is van, aki idegesítően közlekedik. Alapvetően nem is a KRESZ-ismeretben, hanem a mentalitásban látja a problémát. Az autósok közül a száguldozókat ugyanolyan idegesítőnek tartja, mint a tötyögő lassúakat, akik a határozatlanságuk miatt veszélyesek. Sokan nincsenek tisztában a jobbkéz-szabállyal. Életveszélyesnek tartja, hogy vezetés közben sokan nyomkodják a 200-300 ezer forintos okostelefonjukat, ahelyett, hogy beruháznának egy pár ezres fülkütyübe.

Rengeteg kerékpárost lát a járdán vagy a zebrán szabálytalanul száguldozni, ami rendkívül veszélyes. Ráadásul rosszul értelmezett módon kaptak szabadságot azzal, hogy fogyaszthatnak alkoholt, ebből is adódik gond nemegyszer. A biciklisek és a gyalogosok is gyakran zenehallgatással szigetelik el magukat a többi közlekedőtől, ami ön- és közveszélyessé is válhat.

Mi zavarja a biciklist?



– Engem is a biciklisek zavarnak legjobban az utakon – válaszolja kerékpárja nyergéből Judit. A fiatal szegedi nő szerint az a legidegesítőbb, aki azt hiszi, akármivel is indul útnak, mindig neki van elsőbbsége. Az általános figyelmetlenség szintén bosszantja: ha biciklis társai száguldoznak keresztbe-kasul vagy forgalommal szemben.

A gyalogosok is felhúzzák, akik nem néznek szét, vagy a kerékpársávban andalognak. Az autósokról azt mondta, többen beszólnak neki, ha a lámpánál eléjük áll, különben meg, ha melléjük sorol be, akkor elsodorják. Biciklisünk úgy összegez, a nagy egymás mellett élésbe némi udvariasság mindenképpen bele kell, hogy férjen.

– Egyértelműen a kerékpárosok a legidegesítőbbek – vágta rá kérdésünkre a választ Skultéty Tibor. A Rádió Taxi Három sofőrje megjegyezte: – A biciklisek kétharmada szerintem megszerzett valamilyen jogosítványt, mégis úgy teker, mintha mindenről megfeledkezett volna. Akkor is, ha tudja, hogy az adott helyen tilos. 23 év taxis gyakorlattal türelmesnek érzem magam, hiszen a nagy társasjáték, amit közlekedésnek nevezünk, nem is menne másképp. A szabálytalanságok közül az a legbosszantóbb, ha valaki indokolatlanul tötymörög, akadályozva a forgalmat. Hibázni lehet persze, hiszen senki nem szent – mosolygott a taxis.