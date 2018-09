A kereszt súlya keretbe foglalva

– A keresztnek súlya van – jelentette ki Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspök a Kass Galériában, ahol Dömötör Mihály fotóművész kereszteket ábrázoló fényképeiből nyílt kiállítás pénteken. Gyulay emlékeztetett, sok keresztet ledöntenek, mert útban van mondanivalója miatt. Hozzátette, aki ránéz a keresztre, meg kell, hogy értse Jézus szeretetét. A szabadságot Isten adta, és megmutatta Jézuson keresztül, miként lehet szabadon élni ebben a világban.



A megnyitón Simon Ferenc filozófiatanár arról szólt, hogy a különböző helyeken és formákban lefotózott kereszteken Jézus jelképe elevenedik meg a kiállítás szemlélői előtt. Felhívta a figyelmet arra, teljesen lényegtelen a kereszteken lévő szobrok művészi értéke, mert a szimbólumban a jelentés a jel fölé nő. – A fényképeken a halottnak, a megfeszítettnek, az elhagyatottnak, a szenvedőnek ábrázolt, de mindörökké élő Krisztus látható – hangsúlyozta.



Dömötör Mihály lapunknak elmondta, az első keresztet 30 éve fotózta, a mostani tárlatra 100 alkotás közül választott ki 50 fekete-fehéret. Kérdésünkre elmondta, a szamosújvári templom udvarán egy eldugott sötét sarokban fotózott először keresztet, és utána, mint témát nem is kereste. Tárgyfotósként azonban temetőkben is gyakorta járt, s útszéli kereszteket is fotózott. – Úgy tűnik, az átlagembernél többet időztem a kereszt társaságában, és bár nem tudatosan gyűjtöttem a tárlat anyagát, egy egésszé áll össze – fogalmazott.



Az október 7-ig látogatható tárlaton szeptember 21-én tart tárlatvezetést a fotóművész.