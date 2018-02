A kerítésnél indult az ismerkedés, házasság lett belőle: határszolgálatban talált egymásra Petra és Ferenc

Kübekházán mondták ki a boldogító igent. Hamarosan megszületik a friss házasok kislánya. Fotó: kübekházi önkormányzati hivatal

Egyetlen hétre vezényelték Csongrád megyébe 2016-ban Csima Petrát, a határvédelmi kerítéshez. A székesfehérvári rendőrnőnek az volt a feladata, hogy egy katonával párban járőrözzön. – Féltem ettől a feladattól, leginkább azért, mert úgy tudtam, hogy a katonák többsége nem beszédes. Márpedig én elég cserfes vagyok – mesélte nevetve Petra, aki párként egy olyan férfit kapott, aki éppen akkor szakított párjával.

– Soha nem voltunk még ilyen boldogok, ezt pedig annak köszönhetjük, hogy azon a héten véletlenül egymás mellé sodródtunk - mondta Petra. Fotó: Karnok Csaba

– Ő az én barátom volt – vette át a szót Maróti Ferenc. – Aggódtam érte, ezért amikor volt egy kis időm, átsétáltam hozzá, hogy megnézzem, minden rendben van-e vele. Aztán amikor láttam, hogy nővel van, megállapítottam, hogy ellesz.Ferenc másnap szintén átsétált barátjához és Petrához. Hatalmas vihar volt aznap, a páros egy sátor alatt húzta meg magát. – Hihetetlennek tűnt Petrának, hogy a szakadó esőben nem ázott át a kabátom, ezért megfogta, hogy ezt ellenőrizze. Nem tudhatta, hogy nem szeretem, ha hozzám nyúlnak, pláne ha az illető egy egyenruhás nő – idézte fel a férfi első érintésüket, amelyben természetesen még semmi flört nem volt. Ennek apropóján viszont elindult köztük a kölcsönös szócsata, mely mindkettőjüket szórakoztatta, és a következő napokban is, amikor összefutottak, beszélgettek egymással, mielőtt tovább folytatták a járőrözést.

Az orvosok közelsége miatt most Szegeden élnek, de tervezik, hogy vidékre költöznek a megyében. Fotó: Karnok Csaba

– Egy hétig voltunk közös szolgálatban, amelyből négy napon találkoztunk. Ez azonban elég volt ahhoz, hogy abban a kevés időben, ami a munka közben adódott, kialakuljon a szimpátia. Volt, hogy elutaztam hozzá Székesfehérvárra, és a Facebookon, illetve telefonon is tartottunk a kapcsolatot – mesélte Ferenc. Ősszel Petrát ismét határszolgálatra vezényelték, akkor civilben is találkoztak, ekkor lettek egy pár.– Soha nem éreztük, hogy a 250 kilométernyi távolság akadály lenne – mondta Petra. – A sors mindig úgy hozta, hogy tudtunk találkozni. Aztán amikor kiderült, hogy terhes vagyok, természetes volt, hogy összeköltözünk. Mivel én könnyebben szakadtam el a városomtól, Szegedre jöttem. Az orvosok közelsége miatt egyelőre itt élünk, de azt tervezzük, hogy a megyében valahova vidékre költözünk majd. Megszerettem ezt a régiót, ráadásul nyugalomra, boldogságra leltem itt.

A fiatalok hamarabb szerettek volna esküvőt, de Ferenc eddig a határon szolgált, most tudott csak szabadságra jönni. Szülőfalujában, Kübekházán rendeztek bensőséges ünnepséget, Molnár Róbert polgármester adta őket össze irodájában.– Tényleg olyan volt, mint amilyennek elképzeltük, emlékezetes marad örökre – mondta Petra, aki úgy fogalmazott: bár nem hisz a sorsban, de biztos benne, hogy nem véletlenül találkoztak másfél éve a határon annak ellenére, hogy nem is egymás mellé osztották be őket. – Soha nem voltunk még ilyen boldogok, ezt pedig annak köszönhetjük, hogy azon a héten véletlenül egymás mellé sodródtunk.