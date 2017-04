A kétszínű fa a parkban

Jó része apró, fehér virágba borult, egyik oldalán, több vastag ágán azonban nagy, rózsaszín virágok pompáznak. Annyi biztos, hogy a fa cseresznye – de hogy milyen, az tulajdonképpen nézőpont kérdése. A fotó alapján az általunk megkérdezett szakember is csak annyit tudott mondani: az alaphelyzet az volt, hogy díszcseresznyét oltottak a közönséges vagy a vadcseresznyefába. Valószínűleg ezek után annyi történt, hogy a nemes oltás mellől előtörő vadcseresznyeágat nem törték ki időben, ezért a vad, vagyis a fehér virágú lenőtte a nemes részt.



Kevésbé tudományosan, ahogyan mi látjuk: egy testben két lélek lakik ebben a fában, amelyek még mindig harcolnak egymással, vajon melyikük pompázzon a bevásárlóközpont parkolójában. Nekünk speciel pont így tetszik, ahogyan van, hiszen kiszolgálja azokat is, akik a nagy, rózsaszín virágokat szeretik, és azokat is, akiknek a szerény fehér tetszik jobban. Ráadásul így ez a fa a sor különlegessége a sok egyszínű rózsaszín vagy fehér társa között. Csak remélni tudjuk, hogy még évekig nem tudja majd eldönteni, milyen fa is szeretne lenni igazából, hiszen így igazi egyéniségként álldogálhat az úttest mellett.