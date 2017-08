A kicsi, a nagy, az olcsó és a drága: albérletmustra Szegeden, nem csak egyetemistáknak!

A legolcsóbb

Szegedi kistérség, Szeged , Újszeged Városrész, Közép fasor 15, 66 m2, 12.000 Ft

Újszegeden, a belvároshoz közel, 2,5 szobás, főbérlő nélküli, internetes, egyedi fűtésű, bútorozott lakás külön bejáratú szobája 1-2 nemdohányzó fiatalnak, (diáknak vagy dolgozónak) kiadó. Buszmegállóhoz, egyetemhez, bolthoz közel van, mégis csendes helyen. A lakás felszerelt, van mosógép, hűtő, mikrosütő is. Igény szerint internet is. A lakáshoz tartozik kerékpártároló is. Bérleti díj: 12.000 Ft/fő+rezsi.

A legdrágább

Szegedi kistérség, Szeged , Belváros Városrész, 168 m2, 450.000 Ft

Különleges élményű lakást kínálunk hosszú távra kiadásra elsősorban családok számára Szeged belvárosában a Roosevelt térnél. A liftes ház 4. emeletén található ez a lakás amely 168 m2-es, 4 szobás. Minden szobából kijutunk a páratlan látványt nyújtó, összesen 180 m2-es terasz részre, ami kizárólag ehhez a lakáshoz tartozik.

A legkisebb

Szegedi kistérség, Szeged , Szeged Belváros Városrész, 12 m2, 41.000 Ft



Szeged Belvárosában a Szent István téren 1 szoba kiadó egyetemista lánynak közös konyha és fürdőszoba használattal! A tulajdonos egy kedves, intelligens idős hölgy. Internet, kábel tv van. Dohányozni a lakásban nem lehet, kisállatot tartani szintén nem lehet. A bérleti díj a rezsi költséget is tartalmazza! Kaució 2 havi bérleti díj.

A legnagyobb

Szegedi kistérség, Szeged , Belváros Városrész, 176 m2, 280.000 Ft

Szeged történelmi belvárosában kiadó ez a 2. emeleti, 170 m2-es, exkluzív, nagyon elegáns, 4 szobás, bútorozott, felszerelt, klímás, teljes körűen és magas színvonalon felújított polgári lakás, udvari autóbeállási lehetőséggel. A lakás bútorozott, felszerelt, de igény szerint további bútorokat is beszereznek.

A legújabb

Szegedi kistérség, Szeged , Belváros Városrész, 84 m2, 135.000 Ft

Szeged-Egyetem városrészben 84 m2-es, klimatizált, igényesen kialakított, nappali, konyha-étkezős, két hálószobás, teraszos, bútorozott 2. emeleti lakás új építésű, liftes társasházban igényes bérlő részére hosszú távra kiadó.

A legrégibb

Szegedi kistérség, Szeged , Újszeged Városrész, 45 m2, 155.000 Ft

SZEGED ÚJSZEGEDEN KIADÓ, egy 45 nm-es, 1+1 félszobás, 21,6 NM-ES TERASSZAL rendelkező, földszinti TÁRSASHÁZI LAKÁS. Kiváló diákoknak és fiatal pároknak , mivel alacsony rezsivel rendelkezik, mellette egy nagyon csöndes helyen fekszik, rendkívül közel az Aquapolishoz. Külön érdekessége a lakásnak egy hatalmas méretű terasz, amely az udvar fele néz. Igény estén garázs is bérelhető hozzá!

