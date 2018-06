A kinti budinál egy fokkal se jobb - fotó

Extrém megoldások egy szegedi vendéglátóegység mosdójában. Fotó: Arany T. János

Az úgy volt, hogy felépítettek egy házat valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Jó kis sablon alapján csinálták: olyan lett, mint sok száz másik, viszont került bele fürdőszoba és angolvécé. És ez a két dolog volt, amit nem nagyon használtak, egészen a közelmúltig. A fürdőt még csak-csak, de a vécét egyáltalán nem. Van ugyanis kinti budi. Úgy voltak vele, hogy minek kopjon a benti – jó lesz kint is, télen is, nyáron is. És erre én is rá voltam kényszerítve, sőt, a mai napig is kijárok, ha ott vagyok. Na de mindegy is, a lényeg, hogy a kinti budi nem túl komfortos, tele van pókokkal, pókhálóval, meg beröppen néha ilyen-olyan bogár is, méhecskével, ráadásul félek, hogy beleesek.És akkor térjünk vissza a fenti képre, ami egyébként egy kocsmában készült. Tételezzük fel, hogy sörözünk a haverokkal, és egyszer csak pisilni kell. De az egyik haver meg rosszat evett, és neki nem pisilnie kell. Akkor vajon mit tegyünk? Menjünk egyszerre vagy külön? De mi van, ha nagyon kell? A pisipánikról nem is beszélve, vannak ugyanis olyanok, akiknek csak egyedül megy a dolog. Jobb lenne ehelyett, de leginkább emellett szerintem egy pókhálós kinti vécé, minden veszélyével együtt.