A kínzóhelytől a bitófáig sétáltak a boszorkányok nyomában - galéria

- Tizenkét embert vetettek máglyára boszorkányság vádjával 1728. július 23-án Szegeden, de az odáig vezető útjuk sem volt fáklyás menet. A kínok kínjait kellett kiállniuk - mesélte a Szegedi Tourisma formáció szombati tematikus sétáján Nyári Zsuzsanna. A fiatal idegenvezető a Tisza-parton megmutatta a tucatnyi helybeli és veszprémi résztvevőnek: akit bárki bosszúból vagy csak úgy bevádolt, azt boszorkánypróbáknak vetették alá.A mérlegelés arra szolgált, hogy kiderítsék, túl könnyű-e a gyanúsított. A hiedelem szerint ugyanis a boszorkányok súlytalanok, mert üreges csontjuk miatt könnyebbek az átlagos embernél, így képesek repülni. A vízpróba során az illető hüvelyk- és nagylábujját összekötözték és vízbe eresztették. Aki túlélte, azt megsütötték, mondván, boszorkány, és a tisztítótűzzel akarták megmenteni a lelkét az örökkévalóságnak. Egyúttal a várost is megtisztították a mételytől. De a hóhér eszközkészletében szerepelt hajleégetés is, sőt anyajegyeket és szemölcsöket keresett az áldozat testén, amiket éles szerszámmal szurkált, és ha nem serkent belőle vér, akkor sem kerülhette el a sorsát. Ilyen módszerekkel előbb-utóbb mindenki bevallotta, hogy boszorkány. Aki azt hitte, ha megtörik, nem jut máglyára, az is tévedett: lefejezték és úgy égették el. Furcsaságok a kivégzéskor is történtek. Négyesével cölöpre állítva gyújtottak az elítéltek alá. A hamvaik közt azonban találtak tizenhárom amulettet, erre a hóhér és a népes nézősereg szétszaladt ijedtében. Visszatérve viszont híre, hamva sem volt a talizmánoknak.A múltidéző csoport felkereste a vármaradványt, ahol hajdanán a várbörtön és fenyítőház működött. Ezrek ették ott a rabság keserű kenyerét az évszázadok során. És onnan vitték kordén a fogvatartottakat a mai Széchenyi térre, ahol a főpiacon tömegek dobálták, köpködték meg őket. Egészen a városkapuig hurcolták a rabokat, a mai Anna-kút közelében lévő Szilági utcáig. A közszemlére felállított bitófán közszemlére tett bűnösöket a városba érkezők is láthatták, intő jel lehetett számukra a kemény szegedi szigorról.