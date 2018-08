A kis- és középvállalkozások bővülését támogatják

Gépekre és ingatlanok felújítására is lehet fordítani abból az országosan 6 milliárd forintos keretből, amelyet a Pénzügyminisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap keretéből hirdetett meg a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. Juhász Tünde kormánymegbízott a PC Trade Systems Kft. telephelyén tartott szerdai üzemlátogatáson hangsúlyozta, mivel utófinanszírozású a hazai forrásból kiírt pályázati konstrukció, mindenkinek érdemes a járási hivatal foglalkoztatási osztályán előzetesen tájékozódnia a lehetőségről.Nem új konstrukcióról van szó, a PC Trade Systems Kft. már három sikeres pályázaton van túl, s ahogy Tóth Gábor ügyvezetőtől megtudtuk, 3, 6, legutóbb pedig 20 fővel tudták növelni alkalmazottaik létszámát. Elsősorban szoftverfejlesztőket vettek fel a céghez, illetve technikai munkatársakat. Legutóbbi pályázatukat most zárják, s az elkövetkező 3 évben meg kell tartaniuk a bővített létszámot a kiírás értelmében.Az üzemlátogatáson elhangzott, nincsenek egyszerű helyzetben a munkahelyteremtésben gondolkodó vállalkozások, ugyanis térségünkbe is begyűrűzött a munkaerőhiány, ami a regisztrált álláskeresők számában is tetten érhető. A szegedi járásban 3400–3500 főt, míg a csongrádi megyeszékhelyen 2800-at tartanak nyilván, vagyis 2 százalék körül mozog a munkanélküliség.