A Klauzál téren nincs helye Klauzálnak: a cukrászdában emlékezhetnek meg a reformkori államférfiról

Gyuris László az újabb emléktáblával a Kis Virágban... Fotó: Karnok Csaba

– Hosszú küzdelem volt. Többször próbáltuk meggyőzni a főépítész asszonyt, hogy a ház tér felőli külső homlokzatán van a legméltóbb helye az emléktáblának, de elutasította a kérésünket. Nagyon sajnáljuk – mondta el Szondi Ildikó önkormányzati képviselő, a Szegedi Közéleti Kávéház szervezője, akit arról kérdeztünk, hogyan került a Klauzál tér helyett a Kis Virág cukrászdába a Klauzál Gábor halálának 150. évfordulójára készült emléktábla.

...illetve a régi a téren. Fotó: Karnok Csaba

A Klauzál Gábor Társaság és a Szegedi Közéleti Kávéház Szeged reformkori képviselőjének, az 1848-as Batthyány-kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterének közadakozásból készített dombor-művel kiegészített emléktáblát, amelyhez Szondi Ildikó képviselői alapjából járult hozzá. Az összesen 200 ezer forintba kerülő emléktáblán látható portrédomborműért a szobrász is csak anyagköltséget kért. A reformkori államférfihoz méltó emléktáblát mégsem lehetett a Klauzál tér 8. szám alatti úgynevezett Lengyel-ház külső falára feltenni, hiába viseli a tér is Klauzál nevét.Szondi Ildikó szerint a főépítész azzal érvelt, hogy van már egy Klauzál-emléktábla az épület falán, a Kelemen utca felől, és így kettő lenne belőle. Így került a cukrászdába az emléktábla – a megemlékezéseket is ott tartják születése és halála napján. Gyuris László, a cukrászda üzemeltetője elmondta, nagyon megtisztelőnek tartotta, hogy amennyire tudott, segíthetett az emléktábla elhelyezésében, hiszen nagyon sokat köszönhet Szeged Klauzálnak. Ugyanakkor hozzátette, maga sem tartja jó megoldásnak a jelenlegit, hiszen így nem láthatja senki a táblát nyitvatartási időn kívül.

– Megérdemelte volna, hogy Kossuth Lajos szobrának szomszédságában kapjon egy emléktáblát a nevét viselő téren, ha már 25 évet töltött ebben a házban, illetve ennek elődjében – jegyezte meg Szondi Ildikó, aki hozzátette, a szegediek annyira tisztelték és szerették annak idején Klauzált, hogy temetésén a házától a temetőig állt a sor.Kerestük Sz. Fehér Éva városi főépítészt is, hogy megkérdezzük, miért nem lehet a nevét viselő téren is egy emléktáblája a város híres államférfijának. Elmondta, hogy a ház Klauzál tér felé eső külső homlokzatán keskeny felületek állnak csak rendelkezésre – a táblát jelenlegi szélességében nem lehetne biztonsággal rögzíteni. Abban az esetben viszont, ha keskenyebb lenne a tábla, és színben is jobban harmonizálna az épülettel, elfogadhatónak tartaná az emléktábla kihelyezését.