A kocsit és ittas sofőrjét is épségben hazaviszik - Van, aki csak az utcát tudja, a házszámra már nem emlékszik

Ő döntött: iszik, és más vezet. Egy hónapja Szegeden is elérhető az italozó autósokra szakosodott sofőrszolgálat. Fotó: Török János

– Két hete egy születésnapi buli volt az egyik szórakozóhelyen. Az nem volt egyszerű. Annyira jól érezték magukat, hogy először minket is itatni akartak. A házszámot már nem is tudták megmondani, csak az utcát. Már a kocsi mögé is behánytak, útközben is meg kellett állnunk. Ilyenkor a kocsiért sem aggódunk, mert a sajátját piszkítja össze

– Deszkiek vagyunk, és amikor bejövünk Szegedre a párommal, mindig probléma volt, hogy melyikünk érezze jól magát, és melyikünk vezessen. Az apósom egyik ismerőse Budapesten foglalkozik ezzel, így kézenfekvő volt az ötlet, hogy belevágunk – mondta Krébesz István, a szegedi sofőrszolgálat vezetője.A szolgáltatás lényege, hogy az autóval érkező, de mégis leittasodó embereket a saját autójukkal a sofőrszolgálat munkatársai viszik haza. Ketten érkeznek a helyszínre, egyikük a kuncsafttal beül annak kocsijába, a másik pedig követi.A munkát ötletbörze előzte meg, Istvánék leültek, és körbejárták a szolgáltatás hivatalos részét. Kiderült, hogy mivel ez nem klasszikus taxizás, hiszen a kuncsaft kocsijával mennek, aminek a kulcsát ő adja át nekik, ezért nincs szükségük semmilyen különleges engedélyre. – Felhívtunk előtte taxisokat, és érdeklődtünk, ők mennyiért vállalnak egy ehhez hasonló fuvart, majd a számok tudatában lőttük be az árainkat – magyarázta a közel tíz éve egy futárcéget vezető vállalkozó.Az első hivatalos szegedi sofőrszolgálatnak leginkább szombatról vasárnapra virradó éjjel van munkája, de hétfő este is akadt dolguk. – Egy társaság úszni indult, de piálás lett belőle, mert a sport helyett inkább beültek az egyik sörkertbe. Végül Algyőre kellett hazavinnem egy 50-es úriembert – mesélte a cég egyik alkalmazottja, Rácz Róbert.A vendégkör is vegyes, leginkább a 30–50 éves korosztály hívja őket, a járművek között pedig a luxusautótól a húszéves Golfig minden előfordul. Mint mondták, az a lényeg, hogy épségben hazaérjen az utas és az autó is. Ha kell, az udvarba és a garázsba is beállnak. A tarifa a távolságtól függ: 3000 és 6000 forint közötti összeget kérnek az ittas autótulajdonostól.– mesélték a sofőrök.István és Róbert azt mondta, négyhetes működésük alatt rossz tapasztalatuk még nem volt ügyféllel, az viszont előfordult, hogy a kocsit megtalálták, de a kuncsaftot nem.Mivel éjszakai munkáról van szó, ezért összesen öten sofőrködnek, de mint István mondta, a legmozgalmasabb szombat éjszakákat a párjával, Virággal közösen vállalják. – Úgy van vele, ha már csörög a telefon, és ő is felébred, akkor menjünk együtt. Az éjszakai vezetést még élvezi is, mert akkor nincs nagy forgalom – tette hozzá István.