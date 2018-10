A kocsmában is érezni lehet majd a klímaváltozást - Drágulhat a sör, ha kevesebb árpa terem

Tápén a Lottó borozó törzsvendégei egyelőre nem aggódnak a globális felmelegedés sörárakra gyakorolt hatása miatt. Ők a legolcsóbbat isszák 180 forintért. Fotó: Török János

A tápéi Lottó borozóban már délelőtt vidám a hangulat. A három, pultnál iddogáló törzsvendég nyugodtan vette tudomásul, hogy a globális felmelegedés miatt a jövőben jelentősen csökkenhetnek az árpamezők a következő évtizedekben, azaz drasztikus sördrágulás előtt állunk.A hír nem ütötte szíven Jocót és Istvánt és a már nagyon vidám urat, aki Szentinelként mutatkozott be.– Akkor majd nem járunk kocsmába. Meg az is kérdés, mennyivel emelkedik majd a sör ára. Mi tudjuk napi szinten az árakat, mert gyakran itt vagyunk. Mi az olcsót isszuk. Itt, a Lacinál nagyon jók az árak – magyarázta Szentinel, majd mindannyian jót húztak a 180 forintos sörből. Szentinelnek és barátainak egyelőre nem kell aggódniuk, de az biztos, hogy a klímaváltozás miatt emelkedhet a sör ára.Az évszázad második felében az olyan szélsőséges időjárási jelenségek, mint a hőhullámok és a szárazságok, akár két-három évente is előfordulhatnak, ha a hőmérséklet a jelenlegi ütemben növekszik. A szélsőséges jelenségek hatására a világ árpamezőinek kiterjedése várhatóan 3–17 százalékkal csökken a körülményektől függően – állapította meg a Nature Plants című szaklapban megjelent kutatás.Ha kevesebb az árpa, az sörhiányhoz és az árak emelkedéséhez vezethet. A legrosszabb forgatókönyv esetében az évszázadban a legnagyobb fogyasztónál, Kínában akadozik majd leginkább az ellátás, majd a sorban az Egyesült Államok, Németország és Oroszország következik. Kínában 83 százalékkal hajthatja fel a sörárakat az árpahiány.„Talán a nagyközönség jobban foglalkozik majd a klímaváltozással, miután rájön, hogyan fogja befolyásolni a hétvégi bulikat, a társas eseményeket és még a világbajnokság nézését is" – olvasható a tanulmányban.– Az elmúlt pár évben folyamatosan érezzük a klímaváltozás hatásait, több táblán le kellett állnunk a talajműveléssel a csapadékhiány miatt. Ilyen rossz szezonkezdésünk még soha nem volt, mint idén – magyarázta a szegedi Agroplanta Kft. ügyvezetője.Földi László hozzátette, a szélsőségeket jól jellemzi, hogy a légköri aszályos napok növekedése is aggasztó. Ez azt jelenti, hogy már harmat sem képződik hajnalban. – Csodák nincsenek, víz nélkül semmilyen növényt nem lehet termeszteni – tette hozzá az ügyvezető, akinek cége 250 hektáron termel sörárpát.A Csongrádi sugárút végén lévő Kőbölcsőben sem aggodalmaskodtak a sörárak miatt. Itt Sebi, azaz Sebők Mihály osztotta az észt a globális felmelegedéssel kapcsolatban.– Már harminc éve ezt mondják, de mégse öntötte el New Yorkot a víz. Árpából meg annyi van, hogy a disznók eszik meg – vélekedett Sebi.