A korábbi tulajdonos tartozása miatt nem kap szolgáltatást az új tulajdonos

Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke azt mondta, hogy az ingatlan-adásvételeket főszabály szerint per- és tehermentesen lehet lebonyolítani. Az eladónak kötelessége felhívni a figyelmét a vevőnek arra, ha egy házon közüzemi tartozás van, és már esetleg per is van a dologból. Ilyenkor két lehetőség közül lehet választani: az ingatlant a vevő a tartozás nagyságával kevesebbért vásárolja meg, és ezután ő intézi a számla kiegyenlítését a szolgáltató felé, vagy a tartozás összege ügyvédi letétbe kerül, és per esetén a jogerős bírósági döntés után döntenek a pénz további sorsáról.

Több mint egymillió forint megfizetése után csörgedezne újra víz a csapból: a tartozást a ház korábbi tulajdonosa halmozta fel. Fotó: Kuklis István

– Egy éve vásároltam meg egy gazdasági társaságtól az újszegedi házamat. Ők egy árverésen jutottak hozzá, amit aztán nekem adtak el. Tudtam, hogy a legelső tulajdonos tetemes rezsitartozást halmozott fel a szolgáltatóknál, és azt is, hogy a cégek perben állnak vele emiatt – mondta Seres Ferencné.A szegedi asszony azt hitte, hogy új fogyasztóként sikerül minden szolgáltatóval szerződést kötnie, és a tartozást majd az első tulajdonoson hajtják be. Vize azonban már több mint egy éve nincs. Juli a gáz- és villanyszolgáltatóval – amelyeknek szintén súlyos százezrekkel tartozott az első tulajdonos – meg is kötötte a szerződést.A vízmű a nő elmondása szerint viszont csak akkor biztosítaná házában a vízhasználatot, ha az immár több mint 1 millió forintra duzzadt tartozást kifizetik. A szegedi asszony házának rezsitartozását a vízmű tájékoztatása szerint valóban az első tulajdonos halmozta fel, aki a tartozás egy része miatt perben áll a társasággal. – Az árverésen az ingatlant megvásároló gazdálkodó szervezet tudott a tartozásról és arról is, hogy a vízmű ilyen esetekben hogyan jár el, mert már korábban is vettek vízkorlátozott ingatlant. A szervezet nevére így vízkorlátozással került átírásra az ingatlan, és jelenleg is ők szerepelnek nálunk felhasználóként, mert az új tulajdonos határidőn túl és hiányos dokumentumok alapján kérte a vízkorlátozás megszüntetését, és az ingatlan nevére írását. Amennyiben a hiányokat pótolja és a változásbejelentés megtörténik, úgy vízkorlátozással az ő nevére kerül a felhasználási hely – közölte a vízmű.

Fotó: Kuklis István

Az újszegedi házban ottjártunkkor javában zajlott a felújítás. Áram valóban van, különben nem is tudnának dolgozni a szakemberek az épületben. – Egyszerűen nem értem, hogy kinek jó ez a helyzet. Én nagyon szívesen fizetném az általam elhasznált víz díját, és a szolgáltatónak sem lehet az az érdeke, hogy erről a helyről már több mint egy éve nincs bevétele. De más felhalmozott tartozását nem szeretném kifizetni. Ezért sem mertem még a vízműnél a nevemre íratni a házat – mondta értetlenül Seres Ferencné.

Tudta?

A Szegedi Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni. Amennyiben egy felhasználási helyen korábbi szerződés alapján kifizetetlen számla maradt, akkor ott vízkorlátozást alkalmazhat. A visszaállítás feltétele a díjtartozás, valamint a lezárás vagy korlátozás visszaállításával kapcsolatos díj rendezése és igazolása. Az egyes közüzemi szolgáltatások szabályozása eltérő – így fordulhat elő, hogy más szolgáltatók korábbi ügyfelük kifizetetlen tartozása ellenére is kötnek szerződést egy új fogyasztóval. Víz nélkül használhatatlan az újszegedi családi ház, pedig már csak hetek vannak hátra a teljes felújításból.