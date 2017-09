A kormány is pénzt kér Brüsszeltől: Toroczkai üzent Merkelnek

A Jobbik alelnöke úgy fogalmaz, annak érdekében lép, hogy Ásotthalom – amely Angela Merkel üzenetei után a legnagyobb migrációs nyomást viselte el az EU szárazföldi határán – Németországtól kapja meg mindazt a pénzt, amit a tömeges migráció által okozott károk elhárítására és a határvédelemmel kapcsolatos feladatokra költött az elmúlt években, és hozzánk is érkezzenek a migráció elleni védelmet szolgáló infrastrukturális felújítások és fejlesztések (például a határra vezető utak esetében), mint Líbiába.



A téma Lázár János tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján is felmerült. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök levélben kéri Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét arra, a felével járuljon hozzá a brüsszeli testület a magyar határvédelmi költségekhez. Azok eddig 800 millió eurót, azaz közel 270 milliárd forintot tettek ki. Lázár János szerint az európai szolidaritás ügyében a határvédelemről is beszélni kell, és a szolidaritásnak a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia. Így a magyar költségek viseléséből az Uniónak is ki kell vennie a részét – mondta.