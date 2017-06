A kormányhivatalban minden van, még állásbörze is

Idén is megtartotta foglalkoztatást segítő rendezvényét a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Pénteken Szegeden a Rákóczi téren állásbörzével és munkáltatói fórummal várták az érdeklődőket és a cégeket. 20 olyan foglalkoztató is megjelent, ahol konkrét munkaerő-felvételi lehetőségeket is tudtak ajánlani, de 7 képző intézmény kínálatával is megismerkedhettek az érdeklődők. Standot állított egyebek között a Sole, a Pick, a Naturtex, a ContiTech, a Finom öntöde, a Florin, a CE Glass, az OBI, az Auchan és a Coop Szeged is. Fotó: Kuklis István