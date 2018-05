A kormányhivataltól került a kéttornyos gép mellé az ügyvezető: küldetésük és szenvedélyük a pálinkakultúra bemutatása

– Ez többről szól, mint a pálinka. Küldetésemnek tekintem a minőségi pálinkafogyasztás kultúrájának bemutatását és annak népszerűsítését – mondta a Gong márkanéven pálinkát készítő Aumaxum Kft. ügyvezető igazgatója, Zámbó Anita Bár a Gong Pálinkaház 2017 júniusában kapta meg a jövedéki engedélyét, kevesebb mint egy év alatt számos elismerést zsebelt be a deszki manufaktúra.– Ebben benne van a 0–24 órás munkánk. Az ezt megelőző másfél évben mindent alárendeltünk ennek a tevékenységünknek. Most azon dolgozunk, hogy Szeged belvárosában, az Oroszlán és Oskola utca sarkán, a volt takarék helyén egy bemutatótermet nyissunk. A férjem vajdasági, neki a pálinkafőzés mindig a vérében volt, régóta szeretett volna ezzel foglalkozni nem csak hobbiszinten. Küldetéstudatunk van – magyarázta az ügyvezető, aki 2016-ig a Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályát vezette. – 22 év közigazgatásban eltöltött idő után ez hatalmas váltás és kihívás a számomra. Szeretném bizonyítani, hogy vállalkozóként is helyt tudok állni – magyarázta Zámbó Anita.A Gong Pálinkaház húszféle pálinkát készít jelenleg, amelyek között olyan ritkaságok is megtalálhatók, mint az áfonya, szeder, málna vagy a csipkebogyó, amelyeket 100 százalékban az adott gyümölcsből készítenek.A deszki cég a Kecelen megrendezett Kárpát-medencei pálinka- és párlatversenyen öt termékével ezüst, Irsai Olivér szőlőpálinkájával arany minősítést érdemelt ki, és különdíjat is kaptak. A mórahalmi pálinka- és párlatversenyen az Irsai Olivér szőlőpálinka szintén arany minősítést kapott. A Szegedi Toros Pálinkafesztiválon pedig szintén az Irsai Olivér szőlőpálinkájuk lett a fesztivál pálinkája. A 2018 márciusában Zamárdiban megrendezett Balaton Open nevű pálinka- és párlatversenyen Cabernet Franc törkölypálinkájukkal aranyérmet nyertek, áprilisban a gyulai pálinka- és párlatversenyen, szőlő-meggy házasítás pálinkájukkal ezüst minősítést értek el.