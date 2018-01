A környékbeliek régi vágya teljesül a rekonstrukcióval: százmilliót költenek a Klapka térre

A munkaterület átadása után 150 napja van a nyertes kivitelezőnek a Klapka tér rekonstrukciójára – tudtuk meg Péter Istvántól, a kivitelező HPQ Plus Kft. ügyvezetőjétől. Először körbekerítik a munkaterületet, azaz az egész teret a közműkiváltások és a közvilágítás kiépítése miatt. Mivel a jelenlegi parkolókat áthelyezik, másutt kell letenniük a sofőröknek autóikat. Jó hír azonban, hogy a felújítás után 24 jármű tud majd kulturáltan várakozni ott. Ivókút is lesz a megújult területen, továbbá a locsolórendszer csatlakozóit is kiépítik, hogy a későbbiekben ne kelljen felbontani a rendezett területet, ha fejlesztenének.Szabó Sándor (MSZP) országgyűlési képviselő elmondta, a környékbeliek régi vágya teljesül a tér megújításával, és a parkolási káoszt is megszüntetik. Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester azt emelte ki, hogy három funkció kap helyet a területen: a nagykörút felőli részen pihenőpark lesz, a játszóteret áthelyezik és újabb eszközökkel bővítik, illetve aszfaltozott sportpályát alakítanak ki. A körzet önkormányzati képviselője, Binszki József (DK) emlékeztetett, a Botka László polgármesterrel előzetesen egyeztetett választási programjában is szerepelt a Klapka tér megújítása. Hozzátette, a terület jelenleg legelhanyagoltabb, nagykörút felőli részén zöldsávot alakítanak ki, ezzel csökkentve az autóforgalom beszűrődő zaját, porát.A fejlesztés 100 millió forintba kerül, az összeget a város költségvetéséből fedezik.