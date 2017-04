A közösség erejével szépülnek a városrészek

Szénási Róbert. Fotó: Kuklis István

– Országos és saját szemétszedési akciókkal harcolunk a hulladék ellen a Göndör soron – mondta Szénási Róbert (MSZP).– A terület tulajdoni viszonyai mit sem változtak az elmúlt évben: elvileg a DALERD erdészeti vállalat és magántulajdonosok felelnének tisztaságáért – mondta Szénási Róbert.

Ez a férfi csak a járdán mer tekerni. Továbbra is napirenden van a bicikliút-építés és a járdafelújítás a Gábor Áron utca és a Lugas utca közötti átjárón. Fotó: Frank Yvette

A szegedi 12-es körzet önkormányzati képviselőjével folytattuk számonkérésünket azzal kapcsolatban, hogy a politikus mit tudott megvalósítani lapunk másfél éve tartott Fogadóóráján tett ígéretei közül. – Nem tudok mást tenni, mint hogy közösségi élménnyé próbálom tenni a szemétszedést. Legközelebb nyáron egy saját szervezésű hulladékgyűjtést tartunk a Göndör soron civil szervezetekkel, a környéken lakókkal és az ottani intézmények munkatársaival. Ősszel pedig ismét csatlakozunk az országos TeSzedd! akcióhoz – közölte a képviselő. A Gábor Áron utcai óvoda tornaszobájának tervei már másfél éve készen voltak, de mégsem épült tornaterem az intézményben.

– Az önkormányzat nagy ívű óvodafelújításba kezdett a városban. Bár körzetemben az óvodák állapota aránylag jó, a Gábor Áron utcai óvodában is egy teljes felújítás után lehetne tornaszobát építeni. Ameddig sor kerül a nagyobb renoválásra, a kisebb hibákat javítjuk ki – többek között ablakcsere történt az intézményben – fogalmazott Szénási Róbert. Baktóból, Fodorkertből és Petőfitelepről csak úgy záporoztak a kérdések a képviselőre a Fogadóórán a rossz minőségű járdák és utak miatt. – Képviselőségem eddigi két és fél éve alatt az egyik legfontosabbnak tartottam az úthibák kijavítását. Ígéretemhez híven már új aszfaltot kapott a Hegyközség és az Alma utca, a fodorkerti Bártfai utcára idén kerül sor, és új burkolatot kap majd a Gyümölcs utca is. Az Alma utca felújításába az önkormányzati támogatáson és saját képviselői alapomon kívül a módosabb utcabeliek is hozzájárultak – újságolta a képviselő. Rendbe tették a Gábor Áron utcai óvoda előtti szakaszt és a petőfitelepi posta előtti részt is, hamarosan a petőfitelepi iskola előtti parkolóhoz nyúlnak hozzá. A Nagyszilléri domb beépítése és lakóövezetté tétele egyelőre zsákutcába futott.– Összeadva többnapos tárgyaláson vagyok túl a terület rendezésével kapcsolatban. Osztatlan közös tulajdonról van szó, nagyon sok a tulajdonos. Közülük néhányan nem akarják eladni telküket, de a fejlesztésében sem akarnak részt venni – magyarázta Szénási Róbert. A képviselő büszke a körzetében egyre szaporodó közösségi programokra, így a böllérnapra és a mézeskalács-fesztiválra. Idén a körzetében lakó, szerény anyagi körülmények között élő gyerekek nyári programjának megszervezését tűzte ki célul, hogy azok a lurkók is jól töltsék a nyarat, akiknek a szülei nem engedhetik meg maguknak a drága nyári táborok befizetését.